BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanlar ile sürdürüyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavibeyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Dayanıklılık çalışmaları biten futbolcular duran top organizasyonları üzerinde de çalıştıktan sonra antrenmana son verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.