(ÖZEL) Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı

DHA

(ÖZEL) Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı


Salih TEKİN/TORTUM(Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı mahallesinde yaşayan Kıbrıs gazisi, 'Pehlivan' lakaplı milli güreşçi Ali Koçak'ın (67), 1982 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası belden aşağısı felç oldu. Yatağa mahkum olan pehlivan, pes etmedi, balık yetiştiriciliğine başladı. Alabalık çiftliği kuran Koçak, 20 kişi kapasiteli pansiyonuyla hem yöre turizmine hizmet ediyor hem de geçirdiği zor yıllara inat hayata tutunuyor. 
Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde 1953 yılında dünyaya gelen Ali Koçak, çocuk yaşta güreşe başladı. Tortum ve çevresinde güreşen Koçak, daha sonra Erzurum Yolspor'da ardından İstanbul Demirspor'da güreşti. 1974 yılında vatani görevini yaparken katıldığı Kıbrıs Harekatı'nda gazi olan Koçak, Almanya'dan gelen transfer teklifi üzerine bu ülkeye giderek spor hayatına burada devam etti. Almanya'da güreşirken 1982 yılında tatilini geçirmek üzere memleketine dönen Koçak, antrenman dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası belden aşağısı felç oldu. Çok sevdiği güreşi bırakmak zorunda kalan Koçak, uzun süren tedavi süreçlerinden sonra geçimini sağlamak için çare ararken Almanya'da gördüğü balık çiftliklerinden esinlenerek bu işi yapmaya karar verdi.
Pehlivanlı Mahallesi'nde babasından kalan 10 dönüm arazide önce küçük bir kuyu açarak balık yetiştiriciliğine başlayan Koçak, daha sonra yeni havuzlarla işini büyüttü. Etrafını çevirdiği arazisinde bir de 20 kişi kapasiteli pansiyon açan Koçak, eşi ve bir oğluyla hem yöre turizmine hizmet ediyor hem de yaşam mücadelesini sürdürüyor. 
Kış aylarında merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki evine giden Ali Koçak, Mart ayıyla birlikte Pehlivanlı'ya dönerek sezon hazırlıklarına başlıyor. Bir aylık hazırlık sonrası Nisan'da balık çiftliği ve pansiyonuyla sezonu açan Koçak, gelen müşterilerini bahçede seyyar yatağında karşılıyor. Belden aşağısı tutmadığı için kendisi için özel hazırlanan yatağıyla çalışan Koçak, gün boyu bahçesinde kalarak hem balıkları hem de ağaçlarıyla yakından ilgileniyor. 
'İSTEYEN HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİR'
Çocuk yaşta başladığı güreşi trafik kazası sonrası bırakmak zorunda kaldığını belirten Ali Koçak, "Güreşi bırakınca hastane tedavilerim oldu. Elimizde ne birikim varsa hepsini erittik. Başka gidecek yerim de yoktu. Baba ocağına döndüm. Burada 10 dönüm kadar arazimiz vardı. Yurtdışında gördüğüm balık çiftliğinden esinlenerek çiftlik kurup işletmek istedim. Önce küçük bir kuyu ile başlattığım işletme giderek büyüdü. Zor oldu ama insan istediği zaman her zorluğun üstesinden geliyor. Önce ufak bir kuyu kazarak balık yetiştirmeye başladım. Sonra kuyuyu havuza dönüştürerek bugüne kadar geldik" dedi. 
YENİ HEDEFİ 150 YATAKLI OTEL KURMAK
Alabalık çiftliğiyle Nisan ayıyla birlikte halka hizmet vermeye başladıklarını belirten Koçak, misafirlerine balığın yanısıra yöreye ait yemekleri de sunduklarını kaydetti. Yeni hedefinin bölgeye 150 yataklı bir otel kurmak olduğunu ifade eden Koçak, "Bizim yeni hedefimiz buraya 150 yataklı bir otel kurmak. Bizim 15-20 kişi kapasiteli bir pansiyonumuz var ancak geliştirmek istiyorum. Suudi Arabistan'la irtibatımız var, internet sayfamızdan takip ederek burada kalmak için 150 kişilik bir talepleri oldu. Ama bizim kapasitemiz buna cevap veremiyor. Onun için hedefimiz gelecekte 100-150 kişiyi ağırlayacak bir otel, bir tesis yaptırmak" diye konuştu. 
KAZANMAYA, ÜRETMEYE ENGEL YOK
Trafik kazası sonrası felçli kalmasına rağmen hayat mücadelesinden hiç vazgeçmediğini söyleyen Ali Koçak, engellilere de şu tavsiyelerde bulundu:
"Engelliler yılmasınlar, çalışınlar. Engel çalışmaya kazanmaya, üretmeye bir engel değil. Yeter ki insanın beyni engel olmadığı zaman tüm zorlukların üstesinden gelebilirler. Ben de 'Bana yardım edin' diyerek geçimimi sağlayabilirdim. Ama biz onları yapmadık, anlımızın terini silip, kazanmak için mücadele ettik. Engelimden dolayı yerimden kalkamıyorum. İlk gelen misafirler 'gittik de bir yerinden kalkmadı' diye tepki gösteriyor. Sonra oturup sohbet başlayınca özür diliyorlar. Biz böyle ağır derecede olduğunu bilmiyorduk' diyerek işin farkında oluyorlar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ali Koçak'ın balık çiftliği ve bahçenin drone görüntüsü
-Ali Koçak'ın bahçesinde yatakta yatması
-Ali Koçak'ın bahçesindeki meyve ağaçlarını incelemesi
-Ali Koçak'ın balıklara yem vermesi
-Balık yemlemeden genel ve detaylar
-Ali Koçak'la röp
-Müşterilerin Ali Koçak'la sohbeti
-Koçak'ın güreş fotoğrafları(Haber: Salih TEKİN Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Tortum Salih TEKİN
2020-09-05 12:10:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile ...
Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: ...
Gizemli yol Çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor
YEREL HABERLER Gizemli yol Çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda ...
BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu renklerine bağladı
Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: ...
Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi
YEREL HABERLER Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi
Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş ...
Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
YEREL HABERLER Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ...
Vali toplu taşım araçlarını durdurup denetledi Erzurum Valisi Memiş: “Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk” “Benim bir önerim var; karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim”
YEREL HABERLER Vali toplu taşım araçlarını durdurup ...
Tekman'da kongre heyecanı
YEREL HABERLER Tekman'da kongre heyecanı
Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
Arturo Mina’nın korona virüs testinin sonucu negatif çıktı
YEREL HABERLER Arturo Mina’nın korona virüs testinin sonucu negatif ...
Aşkale'de Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Aşkale'de Korona virüs denetimi
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 yılı proje teklif çağrısı yapıldı
YEREL HABERLER DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 yılı proje ...
Erzurum’dan 8 ayda 18.8 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 8 ayda 18.8 milyonluk ihracat
Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği
YEREL HABERLER Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği
Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’ Aydemir: ‘Dadaşlara müteşekkiriz’
YEREL HABERLER Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’ Aydemir: ...
Aydemir: ‘Erzurum’un başı sağ olsun’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurum’un başı sağ olsun’
Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor
Bu mağara yaz kış 0 derece 
YEREL HABERLER Bu mağara yaz kış 0 derece 
MHP Hınıs ve Uzundere ilçe kongreleri yapıldı
YEREL HABERLER MHP Hınıs ve Uzundere ilçe kongreleri yapıldı
Atatürk Üniversitesinin istikrarlı yükselişi devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin istikrarlı yükselişi devam ...
BB Erzurumspor Benin’li kaleci Fabien Farnolle’yi transfer etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Benin’li kaleci Fabien Farnolle’yi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X