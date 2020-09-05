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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da KPSS tedbirlerdi

İHA

Erzurum’da KPSS tedbirlerdi

Erzurum’da yarın yapılacak olan KPSS öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, 6 Eylül 2020 tarihinde saat 10:15’te (130 dakika) ÖSYM tarafından yürütülecek olan KPSS öncesi adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelecek olan aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıtacağı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olacağı, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğunun ÖSYM tarafından önemle vurgulandığı belirtilerek, “Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb gibi gürültü oluşumunun yapılmaması gerektiğinden, vatandaşlarımızın bu hususlara önemle dikkat etmesi gerekmektedir” dedi.
Açıklamada ayrıca sınava girecek olan şahısların yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişi kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtilerek, sınava girecek adaylar yanlarında şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans bulundurabilecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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