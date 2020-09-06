Başkan Sekmen: “Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig’de”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen: “Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig’de”

İHA

Başkan Sekmen: “Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig’de”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum artık eski Erzurum değil. Dadaşlar diyarı kalkınan şehirler arasında da Süper Lig’de” dedi. Başkan Sekmen, AK Parti Palandöken ve Yakutiye ilçe kongrelerinde şehrin gelişim serüvenini anlattı.
“Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere gösterdiği istikamette her birimiz bu ülkenin yarınları için koşuyor, koşturuyoruz. Allah’ın izniyle koşturmaya da devam edeceğiz” diyen Başkan Sekmen, şöyle konuştu: “Türkiye bundan 20 yıl önceki Türkiye olmadığı gibi, Erzurum da dünkü Erzurum değil. Hükümetlerimizin genel anlamda yaptığı yatırımları adeta taçlandırdığımız yerel hizmetlerimizle topyekûn bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz. Bugüne kadar tüm teşkilatlarımızla birlikte nasıl ki tek bir yumruk halinde Erzurum için kenetlendiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. AK çatı altında siyaset yapmanın ayrıcalığına vurgu yapmışken, bu siyasi hareketin mensupları olarak kadim şehrimize yönelik olarak yaptığımız hizmetlerden de kısaca bahsetmek istiyorum Erzurum’da geride bıraktığımız 6 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Alt ve üstyapı yatırımlarımız birbirini izledi; şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum’u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık.”
“AK Belediyecilik kalkınmanın temel dinamiğidir”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “AK Belediyecilik kalkınmanın temel dinamiğidir” dedi. “Erzurum’da ‘AK Belediyecilik’ ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Sekmen, kentte hayata geçen projeleri şöyle özetledi: “Yüzlerce su deposu yaptık, binlerce kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Grup yolları da dahil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik Bunlara ilaveten yeni ulaşım ağları açtık, hizmete sunduk. Üstyapı hizmetlerimizi birbirleriyle entegre halde yürüttük. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Erzurum’un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik. Son 6 yıl içerisinde 2 bine yakın okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 100’den fazla taziye evi açtık. Türkiye’nin kamuya ait en büyük et entegre tesisini Erzurum’da kurduk. İlçelerimizde birbirinden ayrı ve kapsamlı halde canlı hayvan pazarları ve mobil mezbahalar ihdas ettik. Ortadoğu’nun en büyük ve en modern canlı hayvan pazarını tamamladık, hizmete açtık. Yine belediyemiz bünyesinde tarım makineleri filosu kurduk. Silaj toplama, paketleme, balyalama, taş kırma makinalarımızı ve taşıma römorklarımızı, çiftçilerimizin emrine amade ediyor, hasatlarını birlikte kaldırıyoruz.
Böylece üreticilerimizin maliyetlerini azaltmakla kalmıyor, onların zamandan ve işgücünden kazanmalarını da sağlıyoruz. Turizmi önemsedik ve Erzurum’da turizmi sadece kış turizmiyle sınırlı tutmadık. Palandöken Kayak Merkezi’ni dünya vitrinine çıkardık; burada yaptığımız fiziki yatırımlarla Palandöken’i gerçek kimliğine kavuşturduk, halkla buluşturduk. Ortadoğu’nun en büyük fuar merkezini yine Erzurum’da inşa ettik. Erzurum merkezde ve ilçelerimizde bilgi evleri açtık, kütüphaneler kurduk. Hemen her ilçede konuşlandırdığımız meslek eğitim merkezlerimizle örgün eğitime ESMEK damgasını vurduk.”
“Değişim ve dönüşüm şehrimizin tüm hücrelerinde yaşanıyor”
Başkan Mehmet Sekmen, kentteki değişim ve dönüşümün şehrin tüm hücrelerinde yaşandığını vurguladı. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Spora çok özel bir ilgi gösterdik. Şehrimize tam 20 yüksek irtifa kamp sahası yaptık, 300’e yakın futbol takımını Erzurum’da ağırladık, ağırlamaya da devam edeceğiz. Kış sporlarına itina gösterdik, binlerce çocuğumuza kayak öğrettik; eşsiz coğrafyamızda doğa sporları organizasyonları yaptık, buna uygun altyapı oluşturduk. Erzurum’da güneş enerjisinden elektrik ürettik. Şehrin muhtelif noktalarına kurduğumuz enerji santralleri sayesinde bugün on binlerce kilovatsaat elektrik üretiyor ve bundan para kazanıyoruz. Bununla da yetinmedik. Evsel atıklarımızdan da elektrik enerjisi elde ettik. Erzurum’da bugün karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyor; bundan hem para kazanıyor ve hem de ekosistemi korumuş oluyoruz. Araç filolarımızı genişletiyor, vatandaşımızın beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu imkânları gerektiğinde anında seferber ediyoruz. Şu anda burada sadece bazılarını sıraladığımız bu hizmetler bile Erzurum’a yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz hizmetlerin inanın yarısı bile değil. İlçe belediye başkanlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalışmayı sürdürecek, kadim şehrimiz Erzurum’un ihtiyaçlarını tek tek gidermek için elimizden geleni yapacağız. Bir hususun altını özellikle çizmek gerekirse: Biz ülke olarak bugünlere birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın sonucunda geldik. Aynı bilinç ve aynı anlayışla yolumuza devam edecek, Güçlü Türkiye hedefine inşallah yine hep birlikte varacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam edecek” Palandöken’de AK gündem Başkan Sunar’dan Ömeroğlu’na kutlama
YEREL HABERLER Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam ...
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Ömer Şişmanoğlu çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Ömer Şişmanoğlu çalışmalara başladı
Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun
YEREL HABERLER Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun
Erzurum’da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle ...
AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı
Erzurum’da KPSS tedbirlerdi
YEREL HABERLER Erzurum’da KPSS tedbirlerdi
(ÖZEL) Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata ...
Aziziye'de karo bordür atağı Aziziye şantiyeye dönüştü Başkan Orhan; Aziziye büyüyor sorunlar küçülüyor
YEREL HABERLER Aziziye'de karo bordür atağı Aziziye şantiyeye ...
BB Erzurumspor’un yeni file bekçisi Farnolle ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un yeni file bekçisi Farnolle ilk ...
BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile ...
Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: ...
Gizemli yol Çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor
YEREL HABERLER Gizemli yol Çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda ...
BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu renklerine bağladı
Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: ...
Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi
YEREL HABERLER Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi
Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş ...
Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
YEREL HABERLER Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ...
Vali toplu taşım araçlarını durdurup denetledi Erzurum Valisi Memiş: “Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk” “Benim bir önerim var; karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim”
YEREL HABERLER Vali toplu taşım araçlarını durdurup ...
Tekman'da kongre heyecanı
YEREL HABERLER Tekman'da kongre heyecanı
Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
Arturo Mina’nın korona virüs testinin sonucu negatif çıktı
YEREL HABERLER Arturo Mina’nın korona virüs testinin sonucu negatif ...
Aşkale'de Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Aşkale'de Korona virüs denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X