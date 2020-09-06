Başkan Sekmen: “İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen: “İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı”

İHA

Başkan Sekmen: “İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti ilçe kongrelerinde yaptığı değerlendirmede, “Erzurum da ilçelerimiz de AK Parti’nin gönül Belediyeciliği vizyonuyla adeta şahlandı” dedi.
Başkan Sekmen, Tekman ve Karaçoban’da düzenlenen kongrelerde yaptığı konuşmada, yerleşim yerlerinde yapılan hizmetlere şöyle vurgu yaptı: “Erzurum da artık eski Erzurum değil. Erzurum tarımda, hayvancılıkta Allah’ın izniyle aldı başını gidiyor. Bakınız, Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarını Erzurum’da kurduk. Hayvancılık yapan besicilerimiz bundan böyle emeklerini hakkıyla pazarlayabilecekler. Türkiye’de bir ilke imza attık; tarım araçları filosu kurduk ve bu tarım makinalarını çiftçilerimizin istifadesine sunuyoruz. Göletler yaptık, sulama kanalları açtık. Yeni ulaşım ağları açtık, mevcut yolları yeniledik, modern hale getirdik. Erzurum’a milyonlarca liralık altyapı yatırımı yaptık, en ücra mezramıza bile içme suyu götürdük, kanalizasyon hattı döşedik. Bakın, Erzurum’da güneş enerjisinden elektrik üretip satıyoruz. Çat Barajı isale hattı üzerine hidroelektrik santrali kurduk, arıtma tesisimizin elektriğini kendimiz üretiyoruz. Çöp depolama sahamıza santral kurduk; çöplerden havaya karışan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tekstil fabrikaları kurduk, gençlerimize yeni iş alanları ve istihdam imkânları sunuyoruz. Kadim şehrimize yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Nasıl ki, Türkiye geliştikçe Erzurum gelişiyorsa; Erzurum’u geliştikçe de, ilçelerimiz de gelişecek.”
“Tekman’ın 50 yıllık su sorununu çözdük”
Başkan Sekmen, Tekman ilçesinin 50 yıllık su sorununun çözüldüğünü ifade ederek, “Ferhat Şirin için nasıl dağı deldiyse biz de güzel ilçemiz Tekman’da vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak adına dağı taşı aşarak yaklaşık 65 kilometre mesafeden ilçemize içme suyu getirdik. İlçelerimizi sıcak asfaltla tanıştırdık” diye konuştu. Sekmen, sözlerine şöyle devam etti: “Tekman’ı kendi özelinde, Hınıs’ı Karaçoban’ı, Karayazı’yı kendi öz değerleriyle geliştireceğiz. Yani biz topyekûn bir kalkınma seferberliğinin içerisindeyiz. Erzurum’u bütün ilçeleriyle mamur hale getirme amacındayız. Bunu da hep birlikte başaracak, önümüze çıkan engelleri de, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlerken, bu AK harekete emek vermiş olan bütün dava arkadaşlarımıza da hususen teşekkür ediyoruz.”
“Siyaset tarihimiz AK Parti ile ‘altın’ bir dönemi yaşıyor”
Başkan Mehmet Sekmen, “Siyaset tarihimiz ‘altın’ diye tarif edebileceğimiz dönemi yaşıyor. 2001 yılında kurulan ve sadece bir yıl sonra iktidarla buluşan AK Parti’miz, geride bıraktığı 18 yılın her dönemine ayrı bir damga ve silinmez izler bırakmıştır. AK Parti sayesinde ülkede kaoslar, krizler, siyasi buhran ve bunalımların yerini huzur ve istikrar almış, aradan geçen 18 yılın sonunda ülkemiz hem üzerinde bulunduğu coğrafyanın ve hem de dünyanın liderliğini üstlenmiştir. Daha düne kadar ekonomide ve özellikle de savunma sanayiinde dışa bağımlı bir ülke iken, bugün kendi öz değerleriyle ayağa kalkan ve hatta şahlanan bir Türkiye profili vardır. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde atılan sağlam ve kararlı adımlar sayesinde, bizler geleceğe bugün emin adımlarla yürüyoruz. Tabi elde ettiğimiz bu başarının arka planına bir göz atacak olursak; kuşkusuz birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayla karşılaşırız ki; bu da millet olarak bizim asli mayamızı teşkil etmektedir. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın; bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlerin ilk ve tek hedefi; kardeşliğimiz olmuştur Aramıza ayrılıkgayrılık, husumet ve nifak tohumları ekmeye çalışarak seneler boyunca üzerimize gelen emperyalist güçler, bugün de bölücü terörü taşeron olarak kullanmakta, etnik ayrımcılık yapmak suretiyle et ve tırnağı birbirinden adeta ayırmaya çalışıyorlar. Hamdolsun, bugüne kadar bunu başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bilecekler ki; bu ülkenin birlik ve beraberliğinin temelinde Karaçobanlı kardeşlerimizin emeği var. Bu ülkenin topraklarında Karaçobanlı şehitlerimizin de mübarek kanı var. İşte bu yüzden hainlerin ve bölücülerin attıkları her adım kendi ayaklarına dolanacak, kurdukları her tuzak kendi başlarına geçecektir.”
“Türkiye artık eski Türkiye değil”
“Karadeniz ve Akdeniz sularındaki meşru haklarımızı kullanırken bile küresel güçlerle karşı karşıya geliyor, kararlılığımızdan zerre taviz vermiyoruz” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye artık eski Türkiye değil. Çünkü Türkiye, üzerinde bulunduğu bölgeye de, dünyaya da, artık sözünü dinleten bir ülke. Tabi bizler bu başarıyı 18 yılda sabırla, azimle, gayretle, muhabbetle ve halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen anlayışımızla kaydettik. Erzurum’a bakın bakalım bugün. Tarımda, hayvancılıkta, turizmde, eğitim, kültür ve sanatta, ekonomide, ticarette; kısacası hemen her alanda gelişimin, değişimin ve dönüşümün öncüsü olmuş bir şehir var artık. Bugün Karaçoban’dan, Karayazı’dan, Tekman’dan Tortum’dan, Narman’dan, Uzundere’den, Oltu, Olur ve Şenkaya’dan Kısacası Erzurum’un dört bir yanından kalkınmanın ve büyümenin ayak sesleri geliyor artık. Yatırım üstüne yatırım yapıyor, hizmet üstüne hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz birlikte bütünüz, birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Allah’ın izniyle de çıktığımız bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik Aktivasyon Merkezi’nden kitap tahlili programı
YEREL HABERLER Gençlik Aktivasyon Merkezi’nden kitap tahlili ...
Başkan Sekmen: “Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig’de”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Erzurum kalkınan şehirlerarasında da ...
Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam edecek” Palandöken’de AK gündem Başkan Sunar’dan Ömeroğlu’na kutlama
YEREL HABERLER Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam ...
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Ömer Şişmanoğlu çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Ömer Şişmanoğlu çalışmalara başladı
Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun
YEREL HABERLER Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun
Erzurum’da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle ...
AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı
Erzurum’da KPSS tedbirlerdi
YEREL HABERLER Erzurum’da KPSS tedbirlerdi
(ÖZEL) Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata ...
Aziziye'de karo bordür atağı Aziziye şantiyeye dönüştü Başkan Orhan; Aziziye büyüyor sorunlar küçülüyor
YEREL HABERLER Aziziye'de karo bordür atağı Aziziye şantiyeye ...
BB Erzurumspor’un yeni file bekçisi Farnolle ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un yeni file bekçisi Farnolle ilk ...
BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenman ile ...
Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: ...
Gizemli yol Çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor
YEREL HABERLER Gizemli yol Çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda ...
BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu renklerine bağladı
Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara: ...
Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi
YEREL HABERLER Gazeteciler güzergah belirledi, Vali Memiş denetledi
Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş ...
Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
YEREL HABERLER Horasan Belediye Başkanı Aydın tutuklandı
AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti’li meclis üyesi ve yeğeninin öldürülmesiyle ...
Vali toplu taşım araçlarını durdurup denetledi Erzurum Valisi Memiş: “Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk” “Benim bir önerim var; karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim”
YEREL HABERLER Vali toplu taşım araçlarını durdurup ...
Tekman'da kongre heyecanı
YEREL HABERLER Tekman'da kongre heyecanı
Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bakan Akdağ’ın amcası son yolculuğuna uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X