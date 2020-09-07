Erzurum'da 4 bin 854 araç el değiştirdi

Erzurum’da 3 bin 295 otomobil, 74 minibüs, 7 otobüs, bin 96 kamyonet, 107 kamyon, 57 motosiklet, 6 özel amaçlı taşıt ve 212 traktör olmak üzere toplam 4 bin 854 aracın devredildiği bildirildi.

TÜİK Temmuz 2020 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı. Erzurum’da 3 bin 295 otomobil, 74 minibüs, 7 otobüs, bin 96 kamyonet, 107 kamyon, 57 motosiklet, 6 özel amaçlı taşıt ve 212 traktör olmak üzere toplam 4 bin 854 aracın devredildiği bildirildi. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 67,88’e yükseldi.

Erzurum’un Taşıt Devir Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Temmuz ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 66,11, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 46,5, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,90, ülke toplamında ise yüzde 0,48’lİk pay edindi.

Erzurum’un Otomobil Devir Payı

Erzurum’da Temmuz 2020 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65,79, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,70, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,0, ülke toplamında ise yüzde 0,45 oranında pay gösterdi.

Kudaka Bölgesi Devir Verileri

Temmuz 2020 döneminde KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 5 bin 8 otomobil, 128 minibüs, 12 otobüs, bin 539 kamyonet, 145 kamyon, 197 motosiklet,14 özel amaçlı taşıt ve 299 traktör olarak toplam 7 bin 342 aracın devredildiği açıklandı. KUDAKA Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 68,21 olarak hesaplandı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analize göre, kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 6 bin 373 otomobil, 301 minibüs, 25 otobüs, 2 bin 386 kamyonet, 255 kamyon, 310 motosiklet, 19 özel amaçlı taşıt ve 766 traktör olmak üzere toplam 10 bin 435 motorlu kara taşıtının devredildiği bildirildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 61,07 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

TÜİK verilerine göre, Temmuz 2020 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 19 bin 342 otomobil, bin 87 minibüs, 79 otobüs, 6 bin 862 kamyonet, 773 kamyon, 866 motosiklet, 38 özel amaçlı taşıt ve bin 469 traktör olmak üzere toplam 30 bin 516 aracın devredildiği açıklandı. Bölgede devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 63,38 olarak kaydedildi.

Ülke Toplamı Devir Verileri

Türkiye’de dönemde 721 bin 519 otomobil, 18 bin 486 minibüs, 4 bin 128 otobüs, 150 bin 687 kamyonet, 19 bin 143 kamyon, 59 bin 471 motosiklet, bin 49 özel amaçlı taşıt, 21 bin 272 traktör olmak üzere toplam 995 bin 755 motorlu kara taşıtı el değiştirdi. Ülkede devri yapılan taşıt sayısı içinde otomobil payı yüzde 72,45 oldu.

Erzurum Araç Devrinde 39’uncu Sırada

Erzurum Temmuz 2020 ölçeğinde motorlu kara taşıtı devir sayısı yüksekliği bakımından 39’uncu oldu. Ülkede en fazla sayıda motorlu kara taşıtı devrinin yapıldığı ilk 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Konya, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Samsun, Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Sakarya, Eskişehir, Trabzon, Tekirdağ, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Tokat, Ordu, Afyonkarahisar, Kütahya, Elazığ, Aksaray, Sivas, Çanakkale, Çorum, Zonguldak, Isparta, Nevşehir, Erzurum ve Düzce olarak açıklandı.

Erzurum Otomobil Devrinde de 39’uncu Sırada

Erzurum temmuzda otomobil devir sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 39’uncu sırayı aldı. Otomobil devir sayısının yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Denizli, Manisa, Balıkesir, Muğla, Kahramanmaraş, Aydın, Sakarya, Eskişehir, Trabzon, Tekirdağ, Malatya, Tokat, Osmaniye, Şanlıurfa, Kütahya, Aksaray, Ordu, Elazığ, Sivas, Zonguldak, Afyonkarahisar, Isparta, Çorum, Çanakkale, Amasya, Erzurum, Düzce olarak bildirildi.

Bölge İlleri Taşıt Devir Sayıları Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda motorlu kara taşıtının devredildiği il 8 bin 158 araç devriyle Malatya oldu, bu ili 6 bin 358 devirle Elazığ, 4 bin 854 devirle Erzurum izledi. Temmuz ayında Van’da 2 bin 913, Erzincan’da 2 bin 52, Kars’ta bin 139, Muş’ta bin 62, Ağrı’da 838, Iğdır’da 712, Bitlis’te 839, Bingöl’de 710, Ardahan’da 404, Tunceli’de 235 ve Hakkari’de 232 motorlu kara taşıtı devredildi.

Bölge İlleri Otomobil Devir Sayıları

Erzurum motorlu kara taşıtlarında olduğu gibi otomobil devir sayısı yüksekliği bakımından da bölge illeri sıralamasında 3’üncü oldu. Dönemde Malatya’da 5 bin 780, Elazığ’da 4 bin 615, Erzurum’da 3 bin 295, Van’da bin 357, Erzincan’da bin 417, Kars’ta 583, Muş’ta 468, Ağrı’da 359, Iğdır’da 259, Bitlis’te 405, Bingöl’de 431, Ardahan’da 164, Tunceli’de 125 ve Hakkari’de 84 otomobil devredildi.

Bölge İlleri Traktör Devri Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda traktör devrinin yapıldığı il 228 devir ile Malatya oldu. Bu ili 212 devir ile Erzurum, 209 devir ile Kars izledi. Temmuz ayında Elazığ’da 136, Van’da 103, Erzincan’da 64, Muş’ta 152, Ağrı’da 97, Iğdır’da 47, Bitlis’te 53, Bingöl’de 16, Ardahan’da 114, Tunceli’de 21, Hakkari’de 17 traktör devri gerçekleşti.

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