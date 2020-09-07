Ezan sesini duyamayan Saltuklu sakinleri, çareyi mahallelerine cami yaptırmakta buldu

Ezan sesini duyamamaktan yakınan mahalle sakinleri önce bir araya geldi, ardından örnek bir seferberliğe imza atarak kendi camilerini kendileri yapmaya başladı.

Mahalleliye Aziziye Belediyesi arsa tahsis ederken, Büyükşehir Belediyesi beton, Erzurum Valiliği ise, demir desteği verdi. Hayırseverlerin de yardımıyla Saltuklu Mahallesi’ni göz kamaştıran bir camiye kavuşturmayı hedefleyen mahalleli, henüz inşaat aşamasındaki camiye verdikleri isimle de takdir topladı.

Afrin’de mevzi değişimi sırasında yaralanarak şehit düşen Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Ömer Öznütepe’nin ismini yeni yaptırdıkları camiye veren Saltuklu Mahallesi sakinleri, dayanışmanın yanı sıra bir de vefa örneği sergiledi.

Cami Yaptırmaya Karar Verdiler

Şehit Ömer Öznütepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin başkanlığını yapan Hacı Mücahit Akarsu, Saltuklu Mahallesi’ndeki en büyük sorunun ezan sesini duyamamak olduğunu belirterek, “Bunun için çok mücadele ettik, çok kapı çaldık. Fakat sorunu çözemeyince mahalle sakinleri olarak bir araya geldik ve mahallemize cami yaptırmaya karar verdik” dedi.

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Aziziye Belediyesi’nin kapısını çaldıklarını dile getiren Akarsu, “Aziziye Belediyesi bize arsa tahsis etti; Büyükşehir Belediyesi’nden beton desteği aldık. Erzurum Valiliği de, caminin inşaatında kullanılacak olan demiri karşıladı. Bu seferberliğe hayır sever işadamlarımız ve vatandaşlarımızın da ortak olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Camiye Afrin Şehidinin İsmi Verildi

Yaptırdıkları yeni camiye Erzurumlu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Öznütepe’nin ismini verdiklerini anlatan Hacı Mücahit Akarsu, “Camimizin yapımının tamamlanabilmesi için maddi desteği ihtiyacımız var ve biz hayırseverlerden bu seferberliğe ortak olmalarını istiyoruz. Süreçte bizi yalnız bırakmayan Erzurum Valiliği’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Aziziye Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Yine hayırsever vatandaşlarımızın desteklerine de minnet borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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