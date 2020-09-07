Vali Memiş: Bazı kamu görevlileri kaytarma aracı olarak kullanmaya başladı galiba

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş: Bazı kamu görevlileri kaytarma aracı olarak kullanmaya başladı galiba

DHA

Vali Memiş: Bazı kamu görevlileri kaytarma aracı olarak kullanmaya başladı galiba


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ERZURUM Valisi Okay Memiş, bazı kamu görevlilerinin 14 günlük karantina sürecini kaytarma aracı olarak kullanmaya başladıklarını söyledi. 
Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Halk Sağlığı Başkanı Birgül İbişoğlu ile birlikte pandemi kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Günlük vaka sayılarında, nüfusla mukayese edildiğinde pnömoni oranında Türkiye ortalamasının altında olduklarını belirten Vali Memiş, "Erzurum'da 1500 yataklı Şehir Hastanesi ile Mareşal Çakmak Hastanesi'ni pandemi hastanesi olarak kullanıyoruz. 1500 yataklı olan şehir hastanemizin bin yatağını pandemi için kullanıyoruz. Şu an onarımda olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ocak ayında bitecek. Hastane devreye girdikten sonra şehir hastanesinin 1500 yatağının hepsini kullanacağız. Bunların hepsi aynı zamanda yoğun bakıma çevrilebiliyor. Biz şu anda günlük hasta sayısında yatak oranının 4 ya da 5'te biri oranındayız. Yani toplam yatak sayımızın 4 ya da 5'te biri oranında günlük vaka var" diye konuştu.
3 MİLYON 750 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Virüs vakasında yaşanan artışın durduğunu değerlendirdiklerini söyleyen Vali Memiş, bunu istikrarlı hale getirmek için denetimlerin sürdüğünü kaydetti. Vali Memiş, filyasyon denetim uygulamalarında toplam 2,5 milyon lira civarında, maske denetim uygulamasında 194 bin lira, umuma açık işyerleri denetiminde 88 bin lira, seyahat izin belgesinde 80 bin lira olmak üzere pandemi sürecinde 3 milyon 750 bin lira tutarında ceza kesildiğini belirtti. 
14 GÜNLÜK KARANTİNA KAYTARMA ARACI OLARAK KULLANILIYOR
Virüsle mücadelede her gün değişik şeylerle karşılaştıklarını söyleyen Vali Memiş, "Bugün toplantıda biraz da espriye de konu oldu. Pozitif vaka olduğunu söylüyor birisi, kimlerle temas ettiği soruluyor. Bazı kamu görevlileri de 14 gün karantinada kalmak için bazıları kaytarma aracı olarak kullanmaya başladı galiba bunu. Böyle tespitlerimiz de var" dedi. 
PİK SEVİYESİNDEYİZ, GERİYE GİTMEMİZ LAZIM
Erzurum'da virüs vakalarında pik seviyesinin görüldüğünü vurgulayan Memiş, "Bir aydır yükselişi durdurduk. Ancak geriye gidişe başlamadık. Geriye gitmemiz lazım. Bazı günlerde geriye gidiş oldu ama gene yeniden yükseldi. Biz genel anlamda geriye gitmek istiyoruz, bu yönde çalışmamız var. Şehir olarak sağlık sistemi ayakta. Hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanları çok yoruldu ama hepsi görevi başında. Bu ay içerisinde 300 yeni hekim ataması bekliyoruz. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bize taze güç olacak, ciddi olarak hekim ihtiyacının tamamı giderilmiş olacak" diye konuştu.
HERKES POZİTİFMİŞ GİBİ
Vatandaşlara kurallara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Memiş, şunları söyledi:
"Ben de restorana gidip ben de yemek yiyorum, çocuklarımla cağ kebabı yiyorum. Ama herkesi pozitifmiş gibi yaşıyorum. Muhatap olduğum herkes pozitif gibi. Maske takıyorum, karşımdakine en az 2 metrelik mesafe koruyor el hijyenine çok dikkat ediyorum. Diğer günler sadece sabahları duş alıyordum pandemiden sonra hem sabah hem akşam duş alıyorum. Bütün kıyafetlerimi her gün değiştiririm. Bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaşamamız gerekiyor."
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kent merkezinde temizliğe önem verdiklerini ve evlere hijyen malzemesi dağıttıklarını belirtti. Sekmen, pandemi sebebiyle şehiriçi yolcu taşıma yapan halk otobüslerine bin lira destek verildiğini, ayrıca engelli ve 65 yaş üstü yolcular için 1 lira 25 kuruşluk destek sağladıklarını söyledi.  DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-09-07 17:51:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arturo Mina antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Arturo Mina antrenmanlara başladı
Vali Memiş: “Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak sayısının 5 'te 1’i kadar” Erzurum’da şimdiye kadar 3 milyon 750 bin TL civarında ceza uygulandı
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Yoğun bakımda yatan hasta sayımız yatak ...
Vali Memiş; Neden görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz, pes doğrusu
YEREL HABERLER Vali Memiş; Neden görevden uzaklaştırıldığını ...
AK Parti dört ilçede kongre yaptı
YEREL HABERLER AK Parti dört ilçede kongre yaptı
3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya ‘Pes’ dedi
YEREL HABERLER 3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya ...
Doğru yatırım doğru hizmet
YEREL HABERLER Doğru yatırım doğru hizmet
Ilıca’da Termal Aqua Park heyecanı Aziziye’ye Termal yatırım atağı Başkan Orhan; “Termal turizm potansiyellerimiz gün yüzüne çıkıyor”
YEREL HABERLER Ilıca’da Termal Aqua Park heyecanı Aziziye’ye Termal ...
Kayakla atlama kulesinde kongre
YEREL HABERLER Kayakla atlama kulesinde kongre
Ezan sesini duyamayan Saltuklu sakinleri, çareyi mahallelerine cami yaptırmakta buldu
YEREL HABERLER Ezan sesini duyamayan Saltuklu sakinleri, çareyi ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: “Akdeniz ve Egedeki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz mümkün değildir” MHP Yakutiye ilçe kongresi yapıldı
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: “Akdeniz ...
Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal aktivitelerle moral buluyor
YEREL HABERLER Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal ...
Erzurum'da 4 bin 854 araç el değiştirdi
YEREL HABERLER Erzurum'da 4 bin 854 araç el değiştirdi
İhtiyaç sahibi her aileye internet kampanyası
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi her aileye internet kampanyası
Tarihçi Eğilmez: Yunan devlet adamları savaş çığlıkları atınca halkı kaçacak delik arıyor
YEREL HABERLER Tarihçi Eğilmez: Yunan devlet adamları savaş ...
Başkan Sekmen: “İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı”
Gençlik Aktivasyon Merkezi’nden kitap tahlili programı
YEREL HABERLER Gençlik Aktivasyon Merkezi’nden kitap tahlili ...
Başkan Sekmen: “Erzurum kalkınan şehirlerarasında da Süper Lig’de”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Erzurum kalkınan şehirlerarasında da ...
Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam edecek” Palandöken’de AK gündem Başkan Sunar’dan Ömeroğlu’na kutlama
YEREL HABERLER Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam ...
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Ömer Şişmanoğlu çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Ömer Şişmanoğlu çalışmalara başladı
Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun
YEREL HABERLER Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun
Erzurum’da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle ...
AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Tekman İlçe Kongresi yapıldı
Erzurum’da KPSS tedbirlerdi
YEREL HABERLER Erzurum’da KPSS tedbirlerdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X