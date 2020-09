Vali Memiş: Bazı kamu görevlileri kaytarma aracı olarak kullanmaya başladı galiba

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ERZURUM Valisi Okay Memiş, bazı kamu görevlilerinin 14 günlük karantina sürecini kaytarma aracı olarak kullanmaya başladıklarını söyledi.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Halk Sağlığı Başkanı Birgül İbişoğlu ile birlikte pandemi kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Günlük vaka sayılarında, nüfusla mukayese edildiğinde pnömoni oranında Türkiye ortalamasının altında olduklarını belirten Vali Memiş, "Erzurum'da 1500 yataklı Şehir Hastanesi ile Mareşal Çakmak Hastanesi'ni pandemi hastanesi olarak kullanıyoruz. 1500 yataklı olan şehir hastanemizin bin yatağını pandemi için kullanıyoruz. Şu an onarımda olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ocak ayında bitecek. Hastane devreye girdikten sonra şehir hastanesinin 1500 yatağının hepsini kullanacağız. Bunların hepsi aynı zamanda yoğun bakıma çevrilebiliyor. Biz şu anda günlük hasta sayısında yatak oranının 4 ya da 5'te biri oranındayız. Yani toplam yatak sayımızın 4 ya da 5'te biri oranında günlük vaka var" diye konuştu.

3 MİLYON 750 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Virüs vakasında yaşanan artışın durduğunu değerlendirdiklerini söyleyen Vali Memiş, bunu istikrarlı hale getirmek için denetimlerin sürdüğünü kaydetti. Vali Memiş, filyasyon denetim uygulamalarında toplam 2,5 milyon lira civarında, maske denetim uygulamasında 194 bin lira, umuma açık işyerleri denetiminde 88 bin lira, seyahat izin belgesinde 80 bin lira olmak üzere pandemi sürecinde 3 milyon 750 bin lira tutarında ceza kesildiğini belirtti.

14 GÜNLÜK KARANTİNA KAYTARMA ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Virüsle mücadelede her gün değişik şeylerle karşılaştıklarını söyleyen Vali Memiş, "Bugün toplantıda biraz da espriye de konu oldu. Pozitif vaka olduğunu söylüyor birisi, kimlerle temas ettiği soruluyor. Bazı kamu görevlileri de 14 gün karantinada kalmak için bazıları kaytarma aracı olarak kullanmaya başladı galiba bunu. Böyle tespitlerimiz de var" dedi.

PİK SEVİYESİNDEYİZ, GERİYE GİTMEMİZ LAZIM

Erzurum'da virüs vakalarında pik seviyesinin görüldüğünü vurgulayan Memiş, "Bir aydır yükselişi durdurduk. Ancak geriye gidişe başlamadık. Geriye gitmemiz lazım. Bazı günlerde geriye gidiş oldu ama gene yeniden yükseldi. Biz genel anlamda geriye gitmek istiyoruz, bu yönde çalışmamız var. Şehir olarak sağlık sistemi ayakta. Hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanları çok yoruldu ama hepsi görevi başında. Bu ay içerisinde 300 yeni hekim ataması bekliyoruz. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bize taze güç olacak, ciddi olarak hekim ihtiyacının tamamı giderilmiş olacak" diye konuştu.

HERKES POZİTİFMİŞ GİBİ

Vatandaşlara kurallara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Ben de restorana gidip ben de yemek yiyorum, çocuklarımla cağ kebabı yiyorum. Ama herkesi pozitifmiş gibi yaşıyorum. Muhatap olduğum herkes pozitif gibi. Maske takıyorum, karşımdakine en az 2 metrelik mesafe koruyor el hijyenine çok dikkat ediyorum. Diğer günler sadece sabahları duş alıyordum pandemiden sonra hem sabah hem akşam duş alıyorum. Bütün kıyafetlerimi her gün değiştiririm. Bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaşamamız gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kent merkezinde temizliğe önem verdiklerini ve evlere hijyen malzemesi dağıttıklarını belirtti. Sekmen, pandemi sebebiyle şehiriçi yolcu taşıma yapan halk otobüslerine bin lira destek verildiğini, ayrıca engelli ve 65 yaş üstü yolcular için 1 lira 25 kuruşluk destek sağladıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-09-07 17:51:30



