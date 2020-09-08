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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP 20 ilçede kongre sürecini tamamladı

İHA

MHP 20 ilçede kongre sürecini tamamladı

MHP Aziziye ve Palandöken ilçe kongreleri ile birlikte il genelinde 20 İlçede kongre sürecini tamamladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum il başkanı Naim Karataş, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, İl yönetim kurulu üyeleri, İlçe başkanları, İlçe yönetimleri ve çok sayıda teşkilat mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen ilçe kongresinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.
“İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik; Kazanan Türkiye Olacak” teması ile yapılan kongrede konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Türkiye tarihe geçen bir mücadele veriyor.Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağını net bir şekilde bütün dünyaya gösteriyor. Yunanistan bütün tarih boyunca olduğu gibi yine başkalarının arkasına saklanarak, çığırtkanlıkla, haksızlıklarını, işgallerini devam ettirmeye uğraşıyor, Fransa da durumdan vazife çıkararak Yunanistan üzerinden emperyal emellerine zemin oluşturmaya uğraşıyor. Bu yaşananlar içeride ve dışarıda diplomasi diye tutturup, Türkiye’nin sahada olmasının altını boşaltmaya çalışanlara da anlayacakları dilden bir cevap olmuştur. Türkiye yeniden bir beka mücadelesi veriyor, yapılanlar doğrudur, alınan kararlar son derece isabetlidir. Birilerinin bu durumdan rahatsız olması, önümüzü kesmek için şeytani planlar yapılması, şer ittifakların kurulması sonucu değiştirmeyecektir. Türkiye’nin bu haklı mücadelesi sadece kendisi için değil, bölgenin ve dünyanın selameti, huzuru ve geleceği içinde hayati önem taşımaktadır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise yapmış olduğu konuşmada, “2023 lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirebilmek için Milliyetçi Hereket Partisi Kadroları olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kongrelerle Erzurum’da yirmi ilçemizin de kongrelerini tamamlamış bulunmaktayız. Bu kongrelerimizin ülkemize, milletimize, ilimize, camiamıza hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.
Yapılan ilçe kongreleri sonucunda Aziziye İlçe Başkanlığına Murat Karadaş ve Palandöken ilçe başkanlığına Ünsal Kızılyar yeniden seçildi.

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