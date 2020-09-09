KUDAKA Genel Sekreterliği’ne Oktay Güven atandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreterlik görevine T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Oktay Güven atandı.

Oktay Güven Kimdir?

1979 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra, 20062008 yılları arasında Almanya Clausthal Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Enstitüsü İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans yapan Oktay Güven, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

20092010 yıllarında Ankara’da Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de İç Kontrol Uzman Yardımcılığı yaptı. 15 Ekim 2010 tarihinde Serhat Kalkınma Ajansı’nda uzman olarak göreve başladı. 20132018 yılları arasında Program Yönetim Birimi başkanlığı görevini yürüten ve 1 Temmuz 2018 tarihinde Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili olarak görevlendirilen Oktay Güven, 25 Ağustos 2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KUDAKA Genel Sekreterlik görevine asaleten atandı.

İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen, ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunan Oktay Güven, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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