Aziziye Belediyesi’nden sağlıklı yaşam yolları Bisiklet yolları ve trafik eğitim parkı için start verildi Başkan Orhan: “Artan nüfusumuz yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor”

Yaz ayları ile birlikte ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Aziziye Belediyesi yeni yatırımları ile göz dolduruyor.

Asfalt, karo, bordür ve kaldırım gibi rutin çalışmalarının dışında sosyal projelere de ağırlık veren Aziziye Belediyesi Selçuklu Mahallesinde yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak Sağlıklı Yaşam, Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı Projesinin de çalışmalarına başladı. Toplam 24 dönümlük alan üzerine yapılacak olan çalışmalarda çocuklarda unutulmamış. Projenin Tam donanımlı Trafik Eğitim Parkı etabında çocuklara trafik eğitimleriyle eğlenceli bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Çevre Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla yapılacak olan Sağlıklı Yaşam, Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı Projesi kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüş ve bisiklet yolu toplam alanı 6 bin 370 metrekare olup, güvenlik şeritleri dışında, çocuk bisiklet yolu 634 metre, yetişkin bisiklet yolu 609 metre, engelsiz yürüyüş yolu 589 metre olduğu öğrenildi.

Bunun dışında proje kapsamında trafik eğitim parkı kompleksi toplam alanının 9 bin 880 metrekare olarak planlandığını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Sağlıklı Yaşam ve Bisiklet Yolu kenarları aydınlatma direkleri tasarımda kullanılarak gece ve gündüz 24 saat halkın kullanımına uygun planlanmıştır. Alanımızın çevre sınırlayıcı duvar üzerinde LED ışıklı aydınlatma kullanılmıştır. Yeni yatırımımızın gece gündüz 24 saat esaslı kullanımını amaçlıyoruz. Nüfusu ve aynı orantıda cazibesi sürekli artan ilçemizde bu tarz projelerin eksikliği hissediliyordu. Sosyal içerikli projelerimizin devamını getirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da zevk alarak eğitim içerikli bu projeden faydalanmasını amaçladık” şeklinde konuştu.

Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

23 bin 400 metrekare proje alanı içerisinde Trafik Eğitim Parkı planlaması yapıldığını anlatan Başkan Orhan, “Trafik eğitim parkı içerisinde çocuklarımızı doğa ile birlikte olmaya özendirmek için organik tarım temaları da eklenerek tasarım yapılmıştır. Bu alanda amaçlanan, çocuklarımızın yaya olarak, akülü arabalarla ya da birer yetişkin olduklarında araçları ile trafikte karşılaşabilecekleri her türlü senaryo karşısında nasıl davranmaları gerektiklerini trafik kuralları işaret ve levhaları ile onları sıkmadan eğlendirerek öğretmektir. Parkta kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun kalitede seçilecek olup kaza sorumluluk sigortaları düşünülerek planlanmıştır. Çocuklarımızın ve engelli kardeşlerimizin sağlığı önceliğimiz olup, onların Aziziye Belediyesi Sağlıklı Yaşam, Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nda ergonomi, eğitim ve estetik vurgusuyla kullanımına yönelik planlamamız yapılmıştır. Bir aksilik olmazsa Kasım ayı içerisinde projenin bitirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.