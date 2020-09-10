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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den tarih turu

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar tarih turuna çıktı. Erzurum tarihi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun rehberliğinde tarihle doğanın iç içe geçmiş haline tanıklık eden vatandaşlar, doğa yürüyüşü yaptı, tabyaları gezdi ve Palandöken'in zirvesinde gün batımını izledi. Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Ejder3200'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarih turunda, Covid19 tedbirleri elden bırakılmazken, tura katılan tarih severler, Tarih Profesörü Murat Küçükuğurlu'nun anlatımıyla Erzurum'un tarihsel geçmişine doğru keyifli bir...

Büyükşehir’den tarih turu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar tarih turuna çıktı. Erzurum tarihi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun rehberliğinde tarihle doğanın iç içe geçmiş haline tanıklık eden vatandaşlar, doğa yürüyüşü yaptı, tabyaları gezdi ve Palandöken’in zirvesinde gün batımını izledi. Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Ejder3200’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarih turunda, Covid19 tedbirleri elden bırakılmazken, tura katılan tarih severler, Tarih Profesörü Murat Küçükuğurlu’nun anlatımıyla Erzurum’un tarihsel geçmişine doğru keyifli bir yolculuk yaptı. Aralarında eski milli sporcu Şenol Mızrak’ın da bulunduğu heyet tur boyunca bol bol fotoğraf çektirdi. Tura katılan gençler, Palandöken’in eteklerinde çadır kuran Mardin ve Diyarbakırlı yörüklerle de bir araya gelirken, doğaya can veren kaynak sularından içmeyi de ihmal etmedi.
Palandöken tabyalarına ziyaret
Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu kapsamındaki tarih turu, Palandöken Kayak Merkezi girişinde toplu fotoğraf çekimiyle başladı. Maske ve sosyal mesafe kuralları dahilinde yürütülen programda gençler güzergâh boyunca belirlenen fotoğraf çekim noktalarında hem soluk aldı, hem de kameralarıyla Palandöken’in eşsiz güzelliklerini ölümsüzleştirme fırsatı buldu. Palandöken’in meşhur kaynak sularından olan Dadaş Pungarı’nda mola veren gençler, eşsiz tadıyla bilinen kaynak suyundan kana kana içerken, Büyük ve Küçük Palandöken tabyalarında ise, adeta tarih ziyafetine ortak oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun aktardığı bilgiler eşliğinde Palandöken tabyalarını gezen gençler, 2. Dünya Savaşı döneminde Rus tehdidine karşı inşa edilen Alman mevzilerini de gezip, görme fırsatı buldu.
Erzurum’da gün batımını izlediler
Öte yandan tabyaların çevresinde çadır kurmuş olan Mardin ve Diyarbakırlı yörüklerle buluşan gençler, doğa yürüyüşüyle renklendirdikleri program kapsamında Palandöken’in zirve noktasıyla buluşup, Erzurum’da gün batımını seyretti. Büyükşehir Belediyesi’nin zirvedeki sosyal tesislerine konuk olan gençler, burada yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulurken, dolu dolu geçen günün bir yorgunluğunu ise, limonlu çayla attılar. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere duydukları ihtiyacı ortadan kaldırmak amacıyla tarih, kültür ve doğa turları organize edildiğinin altı çizildi. Açıklamada; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatları doğrultusunda benzer etkinliklerin periyodik aralıklarla gerçekleştirilmesine devam edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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