ETÜ ile Mezra Ziraat A.Ş. arasında protokol imzalandı

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Erzurum Teknik Üniversite (ETÜ) ile Mezra Ziraat A.Ş. arasında tarımsal üretim faaliyetleri hususunda protokol imzalandı.

Protokole göre, modern tarım uygulamaları dahilinde üniversite arazimizde şeker pancarı üretimine başlanacak. Tarımsal üretimin yanısıra, demonstrasyon, araştırma ve akademik çalışmalar da protokol kapsamında olacak.

Öğrencilerden şeker pancarı tarımı konusunda ARGE, tez ve staj çalışmaları yapmak isteyenler bu kapsamda yönlendirilecekler. ETÜ yönetimi, protokolün hem kurumumuz hem de Mezra Ziraat A.Ş. adına hayırlara vesile olmasını temini etti.

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