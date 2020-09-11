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'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi'

DHA

'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi'


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Altunok, koronavirüsü yenerek görevinin başına döndü. Virüsün, apartmana taşınan ve huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz komşuya benzeten Dr. Altunok, "Koronavirisün kime ne yapacağı bilinmiyor. Bu hastalıkta kimse gençliğine de güvenmesin. Genç yaşta solunum cihazına bağladığımız hatta yaşamını yitiren hastalarımız var" dedi.
Mart ayında yakalandığı koronavirüsü 2 haftalık bir tedavinin ardından izolasyon sürecini tamamlayarak hastalığı yenip, yeniden görevinin başına dönen Altunok, hastalarını iyileştirmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyor. Hastanede bir enfeksiyon ve 4 de dahiliye uzmanı olarak koronavirüs hastalarının tedavilerini sürdürdüklerini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Altunok, "Koronavirüs hastalığı apartmana yeni taşınmış bir komşu, yeni bir kişi, yeni bir aile ve yeni bir hastalık bizim için. Huyunu suyunu yeni öğrendik. Yaklaşık 10 aylık bir süreç içinde yapılan çalışmalar, bilimsel aktiviteler, toplantılar ve bunların sonucunda kanıtlanmış veya deneme aşamasında olan tedaviler ve yönetimlerle biz bu hastalığı yönetmeye çalışıyoruz. Koronavirüsün kime ne yapacağını çok kestiremiyoruz. Genetik, çevresel faktörler var. Hastanın kişiden aldığı virüsün yükü ve vücudunuzun nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz faktörler var. Şu an 70 hastamız var. En genci 18, en yaşlısı 89 yaşında. Bu hastalıkta kimse gençliğine güvenmesin. Hastaneye yatan ve hastalığı çok ağır geçirdiği için solunum cihazları ile desteklemek zorunda kaldığımız genç hastalar var. Bu hastalık süreci yaşlılarda olduğu gibi gençlerde de ağır seyredebiliyor ve solunum cihazlarına bağlanmalarına sebep oluyor. Akciğerleri iyileşse bile ömür boyu nefes darlığı gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor" diye konuştu.
DÖRT ARKADAŞIN HİKAYESİ İLE ÖRNEK VERDİ
Sağlık Bakanlığı'nın sürekli duyurduğu maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Murat Altunok şunları söyledi:
"Öncelikle herkesin maske takması, sosyal mesafe kuralına uyması ve temizliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Maske takılması bu hastalığı tanıdığınız ya da tanımadığınız kişilere bulaşmasını çok ciddi bir şekilde azaltıyor. Maske takan bir koronavirüs hastası diğer insanlara bunu yüzde 80-90 daha az bulaştırıyor. Maske takan bir kişi etrafındaki kişilerden koronavirüse yakalanma ihtimali yüzde 70 azaltıyor. Onun için maske takmak çok önemli. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce hastaneye başvuran dört gençten üçü pozitif çıktı. Bunlar aynı araçta kısa bir yolculuk yapmış. İçlerinden biri pozitif ama haberi yok. Gençlerden biri maskeli. Yemeğe gidiyorlar ve yemek sırasında da maskeli olan sosyal mesafeyi koruyor. Dört gencin yapılan testinde maske takan ve sosyal mesafeyi koruyan negatif diğerleri pozitif çıkıyor. Herkes kurallara uymalı. Taşıdığımız hastalığı çok sevdiğimiz kişilere bulaştırıp, hastanede yatmasına, acı çekmesine hatta ölümlerine bile neden olabiliriz" DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-09-11 09:59:06

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