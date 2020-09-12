Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı

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Erzurum semalarında binlerce kuşun dansı görenleri hayran bıraktı.

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden kuşlar, görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar binlerce kuşun aynı anda ahenkle dansını hayranlıkla seyretti. Renkli görüntüleri bazı vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken, kuşların oluşturduğu şekiller izleyenleri şaşırttı.

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