Bölgesel kalkınma için kurumsal stratejik iş birliği görüşmeleri sürüyor

Araştırma Üniversitesine aday olan Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda yapmış olduğu iş birliği görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Rektörlük makamında bir araya gelen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, katma değer üretebilecekleri konularda Kurumsal Stratejik İş Birliği ilişkisi kurma fırsatlarını değerlendirmek, ortak çalışma alanları oluşturmak, eğitim ve araştırma konularında ortaklaşa çalışmalar yürütmek için iş birliği protokolü imzaladı.

“Yeni Stratejilerin Belirlenmesi Zorunlu Hale Geldi”

Söz konusu protokolün; her iki üniversitenin, imkânlar elverdiği ölçüde, öğretim elemanları, bölümler, araştırma enstitüleri ve öğrenciler arasında doğrudan temas ve iş birliğini teşvik ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, Covid19 pandemisi sürecinde tarım ve hayvancılık ürünlerinin öneminin daha da artması, bu alanlarında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak yeni stratejilerin belirlenmesini zorunlu kıldığını ifade ederek bu konuda çalışmaların hızlandırılmasının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Yükseköğretim kurumlarında finansal, fiziksel ve insan kaynaklarının ortak kullanılması, zayıf noktaların birlikte çalışma modelli ile birleştirilerek güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve bilginin ortak çalışmalarla faydaya dönüştürülmesi gibi unsurların son derece önemli olduğunu belirten Rektör Çomaklı: “Bu bağlamda; Covid19 pandemi süreci ile YÖK tarafından “Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi” yönetmeliğini hazırlamış ve Temmuz 2020 yılı içerisinde tarım ve hayvancılık alanında Pilot Üniversitelerin Koordinatörlüğünde Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulması çalışmaları süreci başlamıştır. Bizde bu doğrultuda Bingöl Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzalayarak bölgesel kalkınmaya destek olmayı amaçlıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel ve akademik çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem ziyaretimize gelerek hayırlı olsun dileklerini ileten hem de imzalanan protokol ile kurumsal iş birliğine katkı sunan Prof. Dr. İbrahim Çapak’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Paydaşlarımızın Deneyim ve Tecrübelerinden Faydalanıyoruz”

Bingöl Üniversitesinin, Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında Pilot Üniversite olduğunu belirten Rektör Çapak, çeşitli üniversitelerin uzun yıllar elde ettikleri deneyimlerinden ve güçlü yönlerinden faydalanarak “Tarımsal ve Hayvansal Üretimde Deneyimlerimizi Bingöl’de Buluşturuyoruz” sloganı ile “Havza Bazlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurma çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Havza bazlı gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında bölgede sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak şekilde dizayn edilen ve 5 ana modülde araştırmalar yapacak şekilde kurgulanan Havza Bazlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulma aşamasında olduğunu aktaran Prof. Dr. Çapak: “T.C. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında Pilot Üniversite seçilen Bingöl Üniversitesinin, yaklaşık 60 yıllık geçmişe ve bölgede önemli tecrübelere sahip olan, Araştırma Üniversitesine aday Atatürk Üniversitesi ile yapmış olduğu bu iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyor, Rektörlük görevine tekrar atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya yeni dönemde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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