Erzurum’da yurtlar karantina kaçakları için hazırlandı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu: “Oğuzhan Yaşar Yurdumuzu hazırladık” “İstiyoruz ki insanlarımız evlerinde karantina sürecini izole edilmiş şekilde yaşasınlar”

İçişleri Bakanlığınca pandemi sürecinde izolasyona uymayanlar hakkında valiliklere gönderdiği genelge ile evde izolasyona uymayanlar yurtlarda kalacak.

81 il valisine gönderilen genelgeye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerle" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan ve geçici nitelikteki yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlendi.

İzolasyon süresince yurtlarda misafir edilen kişilerin kaldığı yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek. 81 il valisine gönderilen genelgeler doğrultusunda, izolasyon süresince alınan kararlara uymayanlar olursa bunlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak ve söz konusu suç teşkil eden davranışlarda bulunan kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesince gerekli adli işlemler uygulanacak.

Erzurum’da bu süreci takip etmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Oğuzhan Yaşar Yurt Müdürlüğünde kendilerine özel olarak tahsis edilen odalarda misafir edilecek. Odalarda her ne kadar 4 ranza bulunsa bile izole edilmek için yurda getirilen kişiler her odada izolasyon süresince tek kalacak. Özel Güvenlik görevlileri izolasyonda bulunan kişilere gelen misafirleri kabul etmeyecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu, 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda alınması ve uyulması gereken konular hakkında şu bilgileri verdi:

“Bilindiği gibi iki gün önce İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayımlandı. Gönderilen genelge ile evlerinde zorunlu karantinaya tabi tutulmayan vatandaşlarımızın yurtlarda ve pansiyonlarda zorunlu olarak karantina süresince misafir olmaları, Erzurum Valisi Okay Memiş’in talimatları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurtlarımızda zorunlu konaklamalara ilişkin Oğuzhan Yaşar Yurdumuzu hazırladık. İstiyoruz ki insanlarımız evlerinde karantina sürecini izole edilmiş şekilde yaşasınlar. Olur ki karantina sürecini evlerinde yaşamazlar ise valiliğimize bağlı kolluk kuvvetlerimiz gözetiminde tahsis edilen yurtlarımızda konaklama yaptırılacaklardır. Bizimle çalışacak paydaş kurumlarımız Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet güçlerimiz gözetiminde gelen misafirlerimizi 14 gün süresince yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bu süreci ülke çapında atlatmamız için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yurtlarda kalacak kişiler izolasyonu yapılmış, dezenfekte edilmiş, tek kişilik odalarda 14 gün süre içerisinde kalacaklar.

