Kedi saldırısından kurtardığı karga yanından ayrılmıyor



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yaşayan 3 çocuk babası Yüksel Özpolat'ın kedi saldırısından kurtararak 'Gak' ismini verdiği karga, devamlı yanında. Özpolat'ın birkaç kez doğal hayata bıraktığı karga geri dönerken, "Besledik ama gözümüzü halen oymadı" diyen Özpolat, karga Gak'ı 4'üncü çocuğu gibi gördüğünü söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, geçen yıl Temmuz ayının ilk günlerinde park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı da alarak iş yerine getirdi. Yaralı kargayı tedavi ettiren Özpolat, ona bir de yuva yaptı. Gak ismini verdiği kargaya iş yerinde bakmaya başlayan Özpolat, özel yemlerle besledi. Özpolat, peşinden yürüyerek kahveye gelen, uçarak omzuna konan kargayı uzun bir süre yanından ayırmadı. İş yerinin önünde uçan bazen de yürüyen karga için kedi ve köpek saldırılarına karşılık bir de kafes yaptıran Özpolat, banyo yapma alışkanlığı da kazandırdı. Bir yıldan fazla süredir 4'üncü çocuğu gibi baktığı kargayı bir kaç kez doğal hayatına bırakmak isteyen Özpolat, her defasında başarısız oldu. Özpolat, her defasında uçarak yanına gelen karga Gak'ı doğal hayatına bırakmaktan vazgeçti.

'BESLEDİK AMA GÖZÜMÜZÜ HALEN OYMADI'

Omzunda bekleyen kargayı sevdikten sonra "Besledik ama gözümüzü halen oymadı" diyen Özpolat, "Demek ki kıymet, değer biliyor, seveni de tanıyor. Karga Gak'la dostluğumuz bizi öldürebilir. Çünkü kargaların uzun yaşadığını söylüyorlar. Gak'a bizden sonra da bakan birisi olur. Karganın bakımı sülalecek devam edecek. Benim 3 çocuğum var karga 4'üncü çocuğum oldu" dedi.

'DOSTLUĞUMUZ DAHA UZUN YILLAR SÜRECEK'

Bir yıldan fazladır baktığı kargaya komşu esnafın da alıştığını, sosyal medyadan iyi dileklerini iletenlerin yazılarını okuduğunu söyleyen Özpolat, "Bir kaç kez doğal hayatına bırakmak istedim. Köşk Mahallesi'ne, Pasinler içce yoluna bıraktım, bir süre ağaçlarda uçan karga tekrardan iş yerine geri dönüyor. Biz de artık burada koruma altına aldık. Yumurta sarısı, ekmek kırıntısı ve özel yemlerle besliyorum. Elma sirkesi ve üzüm sirkesinin karışımı suyla banyosunu yapıyor. Şimdilik bir hastalığı ya da sıkıntısı yok. Dostluğumuz daha uzun yıllar sürecek" diye konuştu.

Yüksel Özpolat ile karga Gak arasındaki arkadaşlık görenlerin de dikkatini çekiyor. Bazı vatandaşlar kargayla fotoğraf çektirirken bazıları da olup biteni meraklı gözlerle izliyor.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-09-13 09:58:59



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