Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi öncülüğünde Oltu ilçesinde kurulacak Cağ Kebabı Ve Et Entegre Tesislerinin idari bina inşaatına hızla devam ediliyor.

10 gün içerisinde çelik konstrüksiyon yapımına geçilecek tesiste incelemelerde bulunan Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri Metin Barlak, Ferdi Ödleş, Medeni Eker inşaat hakkında Erol Aksu'dan bilgiler aldılar.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, “Oltu Cağ Kebabı Fabrikamızın inşaatı hızla devam ediyor. Allah nasip ederse 2021 Haziran ayında üretime geçeceğiz. İstihdam, ekonomiye ve bölgemizde ciddi hayvancıklara katkı sunacağız. En önemlisi Oltu’ya tarihi bir fırsatı başlatmış bulunmaktayız. 2001 uykunda kurulan Oltu OSB’yi hayata geçermiş olmak bölgeye yeni yatırımcıları iştahlandırmış olmak bölgedeki göçün önlenmesi ekonominin canlanmasın sağlayacağız. Bölgemize ve koyumuza hayırlı olsun. Bu fabrikamızın bitimine kadar tüm saha çalışmalarımızı bitirip güçlü bir şekilde piyasaya gireceğiz. Türkiye’nin tamamına Oltu çağ kebabını götüreceğiz. Her şehrimizde fakir muzun ve Oltu çağ kebabımızın frençayzing mağazalarımız olacak. Türkiye’nin her yerinde aynı lezzette insanlarımız cağ kebabı yeme imkanı bulacak. Tüm ulusal marketlerdeki raflardan cağ kebabı satışımız olacak. Artık gastronomiye yeni bir lezzet daha katıyoruz. Hayırlı olur inşallah ülkemize” diye konuştu.

