Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı

Erzurum’da evlenecek olan damatları geleneğe göre dayak yemekten pandemi de kurtaramadı.

Erzurum’un adet ve geleneklerinden olan damat dayağı pandemi sürecinde de devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklar gelmeden önce çekilen görüntülerde düğünden bir gün önce düzenlenen eğlenceye damadın arkadaşları ve yakınları katıldı. Düzenlenen eğlencede damat ve en yakın arkadaşı adeta Çin işkencesi yaşadı.

Eğlencede damat ve sağdıç gelenek olarak arkadaşları tarafından dövülüyor. Daha sonra ise adetler gereği damat ve sağdıca her türlü işkence yapılarak eğlenceye son veriliyor.

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