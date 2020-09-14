Motosiklet ve bisikletlilerden, Yunanistan ile Fransa'ya tepki



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Motosiklet ve Bisiklet Sevenler Derneği, Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim nedeniyle Yunanistan ile Fransa'ya tepki gösterdi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapan grup, şehir merkezinde düzenlenen konvoyun ardından dağıldı.

Motosiklet ve Bisiklet Sevenler Derneği'ne üye bir grup, ellerinde dövizlerle merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı. 'Ha vatan ha mavi vatan', 'Şımardın yine Yorgo', 'Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz her yerde devletimizle beraberiz' yazılı dövizlerle kent meydanında motosiklet ve bisikletlerle bir araya gelen grup, Yunanistan ve Fransa'ya tepki gösterdi. Motosiklet ve Bisiklet Sevenler Derneği Temsilcisi Lokman Daştan, "Ege ve Akdeniz'de devletimizin millet menfaatine haklı olarak yaptığı çalışmalar karşısında 1915'te Çanakkale önünde nasıl ki art niyetli devletler toplandılarsa şimdi de etrafımızı kuşatmaya önümüze hendek açmaya çalışıyorlar. Bu konuda devletimiz gerekenleri yapıyor. Pandemi süreci dolayısıyla yurt içinde vatandaşımız devletine olan desteğini sadece sosyal medya aracılığıyla görüyoruz. Önemli dava mavi vatan davasında devletimizin, hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu Anadolu'nun önsözü Erzurum'dan haykıralım dedik" diye konuştu.

Bazı vatandaşların destek verdiği grup, basın açıklaması sonrası kent meydanında tur attıktan sonra cadde ve sokaklarda konvoy oluşturdu. Bayraklarla cadde ve sokakları gezen grup, daha sonra dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-09-14 09:38:57



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