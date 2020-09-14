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Ciritçilerden, Kanuni'nin kente gelişinin yıl dönümünde gösteri

DHA

Ciritçilerden, Kanuni'nin kente gelişinin yıl dönümünde gösteri


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nce Kanuni Sultan Süleyman'ın kente gelişinin 486'ncı yıl dönümü nedeniyle atlı cirit gösterisi düzenlendi. Dostluk müsabakasında bir ciritçinin attan düşmesi izleyenleri korkuturken, maçtaki tek kadın ciritçi alkış aldı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a gelişinin 486'ncı yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan Türk Oyunları Festival alanında atlı cirit gösterisi düzenlendi. Etkinlik kapsamında Yarımca ve Dadaşkent Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası yapıldı. Cirit severler müsabakayı tribünde büyük beğeni ile izledi. İzleyicilerin coşkulu tezahüratları arasında devam eden müsabakada Yarımca Atlı Spor Kulübü'nden Erdem Yıldırım atın ayağının tökezlemesi sonrası atıyla yere düştü. İzleyiciler korkutan kazada yerden atı ile birlikte kalkan Yıldırım takımdaki yerini aldı.
KADIN CİRİTÇİ ALKIŞLANDI
Sahaya elinde Türk bayrağı ile çıkarak izleyenleri selamlayan Dadaşkent Atlı Spor Kulübü'nün tek kadın sporcusu Alev Sülük (23) dört nala sürdüğü atıyla müsabakaya renk kattı. 6 yaşından itibaren at binen üniversite eğitimi için geldiği Erzurum'da 2 yıl önce atlı ciride başladığını belirten Malatyalı Alev Sülük şunları söyledi:
"Erzurum Teknik Üniveristesi Tarih Bölümü'nden bu yıl mezun oldum. Ailede iki kız bir erkek 3 kardeşiz. Üçümüz de at biniyoruz. Üçüncü sınıfta atlı ciride merak sarınca Dadaşkent Atlı Spor Kulübü'ne müracaat ettim. Onlar da beni kabul ettiler. Yüksek lisans eğitimi için Erzurum'da kalınca zaman zaman dostluk maçında forma şansı buluyorum. Erzurum'da at binen kadın çok ama tek cirit oynayan benim. Atlı cirit muhteşem bir duygu. Tribünlerde kadın izleyicilerin sayısı da bir hayli fazla. Tek isteğim kısa sürede birkaç kadın atlı cirit takımının kurulması. Tüm kadınları kulübümüze bekliyoruz. Çok iyi at sürüyorum ama cirit atmayı biraz daha geliştirmem gerek. Sonra erkek rakiplerimin korkulu rüyası olacağım."
KANUNİ ERZURUM'UN BANİSİDİR
Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Murat Ertaş, 14 ve 15. yüzyıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın gelmesiyle krizler şehri Erzurum'un huzura kavuştuğunu söyleyerek, "Kanuni, Erzurum'u garnizon şehri yapması ve medreseler kurarak beylerbeyi ilan etmesiyle kent huzur buldu. 1'nci Dünya Savaşı ve Rus işgaline kadar bölgede daha da kriz olmadı. Kanuni'ye olan vefayı göstermek amacıyla cirit müsabakası düzenledik. Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a gelişinin 486'ncı yıldönümü nedeniyle bu organizasyonu yaptık. Kanuni Erzurum'a gelişinden bir yıl sonra burayı beylerbeyliği yapıyor. Issız Erzurum'u yeniden imar ediyor. Bu sebeple Kanuni Erzurum'un banisidir. Yaptıklarını unutmamak lazım" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-09-14 09:46:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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