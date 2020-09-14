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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üye çalışmasında Türkiye birincisi oldular

İHA

Üye çalışmasında Türkiye birincisi oldular

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından başlatılan üye çalışmasında Erzurum Teşkilatı Türkiye birincisi oldu.
Geçtiğimiz aylarda 81 ilin tamamında genel merkez talimatı ile başlanan çalışmalarda, ülkenin dört bir yanında ki Gençlik Teşkilatları, 1830 yaş aralığında ki gençleri, parti faaliyetleri ve üyelik işlemleri için davet edildi. Stantların kurulduğu ve birebir görüşmelerin yapıldığı çalışmaların sonucunda Genel Merkez, en fazla üye yapan illeri açıkladı. Bir buçuk ayda Erzurum Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üye sayısını 3500 artırarak toplam 12400 resmî kayıtlı üyeye ulaştı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş sosyal medyadan yayımladığı mesajla Erzurumlu gençlere teşekkür etti. Üye sayısını bir buçuk ayda yaklaşık yüzde 20 artıran Gençlik Kolları teşkilatının Başkanı Erdoğan Dönmez yaptığı açıklamada teşkilata teşekkür ederek, daha çok çalışılacağını söyledi. Başkan Erdoğan, ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Ak Partimizin gençlere açmış olduğu ufkun farkındayız. Ak Parti gençlik teşkilatları, kurulduğundan bu yana siyasi parti kolu olmaktan daha çok bir okul olarak hizmet etmiştir. Arkadaşlıkların kurulduğu, dava bilincinin pekiştiği, gönüllülüğün imkânlarının açıldığı bu teşkilatlanma yapısına gençlerimiz ilgi gösteriyor. Genel Merkezimizin üye çalışmasında sokak sokak dolaştık. Partimizin davasını anlattık. Gençlerimize, yarının bizlerin olduğunu ve şimdiden kendimizi bu okullarda yetiştirmemiz gerektiğini bildirdik. Tüm ilçe başkanlarımız sahada görev yaptı. Erzurum nüfusuna oranla büyük bir başarı sergilendi. Bu teşkilatımız için gurur verici bir durum. Ailemize katılan her bir arkadaşımız bizler için çok önemli. Bundan sonra bizler çok daha bilinçli gençler olarak daha güçlü şekilde yarınlara yürüyoruz’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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