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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’ ile perde dedi

İHA

Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’ ile perde dedi

Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’ ile perde dedi.
Dünya COVİT19 virüsü ile halen daha amansız şekilde mücadele ediyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüs ekonomiden tutun, sanattan tutun, aklınıza gelebilecek tüm sektörleri adeta sildi gibi. Normalleşme adımları kontrollü ve kısıtlı şekilde olsa bile, halen daha hayat eskisi gibi değil, Dev ekonomiye sahip ülkeler ekonomilerini kaybetti gibi, yaşanan hayat arasında sanattan ekmeğini kazanan, sanatla yatıp sanatla kalkan kesim var. Sahne adeta onların hayatı, sahnenin tozunu yutan, sahne yaşam biçimleri olan kesim var, onları da unutmamak gerek.
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü 13 Mart 2020 tarihinde sahnedeki son oyununu oynayarak tiyatro sezonunu geçici de olsa kapattı.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de normalleşme adımları yavaş yavaş veya kısmi olarak geçilmeye başlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere ülke çapında kontrollü normal hayata adım atılacağını söylemişti. Türkiye yavaş yavaş normalleşmenin adımlarını atarak yine belirli kesimleri belirli saatlerde kontrollü hayata başlaması ile hayata eskisi gibi olmasa da normalleşmeye geçildi.
Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin yarım kalan hikaye gibi nerede kaldık dercesine tiyatronun seyirci ile buluşmasını dile getirerek ‘’Bizler Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak 10 Temmuz 2020 tarihinde verilen aranın ardından 10 Eylül 2020 tarihinde adeta yeniden doğmuş gibi nerede kaldık dercesine hayata döndük gibi olduk. Hayata kaldığımız yerden devam etmeye başlayacağız. Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak 10 Eylül 2020 tarihinde salon kapasitemizi tam kapasite ile değil de seyirci kapasitemizi yarı yarıya indirerek, uygulanması ve adım atılması gereken maske, temizlik, hijyen kurallarına uyarak sahneleyeceğimiz oyunlarımızı seyirci ile buluşturmaya başladık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Salgın Yönetmeliği ve Çalışma Rehberi esas alınarak, Erzurum Devlet Tiyatrosu sahne binasını izleyicilere kontrollü girişler yaptırarak seyircimizi içeri alacağız. 10 Eylül 2020 tarihinde ‘’ Ölümcül Oyun ‘’ ile Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak perde dedik. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 19.30 saatleri arasında oyunlarımızı sergileyeceğiz. Yine bu ay yani 29 Eylül 2020 tarihinde bir ayda iki oyun ile seyircinin karşısına geçerek ‘’ Eğer Bu Bir Film Olsaydı ‘’ adlı oyunu sahneleyeceğiz. Oyunu kısaca özetlersek oyun Saraybosna’da bir ailenin yaşadığı dramatik olayları ele aldık. Son olarak şunu söylemek gerekirse 20202021 tiyatro sezonu ‘’ Ölümcül Oyun ‘’ ile seyircinin karşısına çıkarak perde dedik ‘’ dedi.

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