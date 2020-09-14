AK Parti ilçe kongreleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti ilçe kongreleri devam ediyor

İHA

AK Parti ilçe kongreleri devam ediyor

AK Parti, Aziziye ilçesinde 5. Olağan; Köprüköy, Oltu ve Olur ilçelerinde ise 7. Olağan kongrelerini tamamladı.
Coşkulu gecen İlçe kongrelerine AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte AK Parti Malatya Milletvekili ve Erzurum İl Koordinatörü Hakan Kahtalı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar da katıldı.
Aziziye 5. Olağan İlçe Kongresinde Ensar Coşkun, Oltu 7. Olağan İlçe Kongresinde Efdal Gülcü, Olur 7. Olağan İlçe Kongresinde Mevlüt Kaya ve Köprüköy 7. Olağan Kongresinde Rıdvan Aras ilçe başkanlığına seçildi. Maske ve mesafe kurallarına uyulan kongreler sonrasında bir değerlendirme konuşması yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti’nin demokrasi bayramı havasında seçimler gerçekleştirdiğini söyledi.
Başkan Öz yaptığı değerlendirmede pandemiye de dikkat çekerek, “Dünyamızı etkisi altına alan ve ülkemizde de yeniden yükseliş gösteren Cdvid19 salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarına azami uyum gösterdiğimiz ilçe kongrelerimizde göreve seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki daha çok çalışacak daha başarılı bir dönemi geride bırakarak insan odaklı hizmet siyasetimize katkıda bulunacaklardır. Ülkemiz gerek Doğu Akdeniz’de gerek ekonomide ve gerekse Suriye ve Irak bölgelerinde ciddi bir savaş vermektedir. Teröristlerle zaman zaman sıcak temasların da yaşandığı savaşın bir kısmı karada, bir kısmı havada bir kısmı ise masada yapılıyor. Muhatabımız kâh Fransa kâh Avrupa kâh dış güçlerin piyonu konumundaki eli kanlı bebek katilleri oluyor. Yüz yıllık bir uykudan sonra yeniden kanatlarını açan ve bölgesine hâkim olan Türkiye, birlik ve beraberliğe bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Kongrelerimizde yaşanan bayram havası ve ortaya konulan birlik görüntüsü bu bakımdan bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Biliyoruz ki ‘toplu vuran yürekleri hiçbir top sindiremeyecektir’ ve bu şahlanış bu yükseliş zaferle neticelenecektir. Buna yürekten inanıyor ve inandığımız yolda daha güçlü adımlarla yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ak Parti Aziziye Kongresi’nde belediye hizmetleri takdir gördü Aziziye İlçe Kongresi’nde üç aday yarıştı Coşkun; Ak davanın neferleriyiz Başkan Orhan; Davası ümmet olanın derdi de büyük oluyor Altınok; Birliğimiz bütünlüğümüz bizi güçlü kılıyor Başkan Öz; Eser siyaseti yapıyoruz Başkan Sekmen; Erzurum’u mega şehir yapıyoruz
YEREL HABERLER Ak Parti Aziziye Kongresi’nde belediye hizmetleri ...
Pasinler’de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Pasinler’de muhtarlar toplantısı yapıldı
Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’ ile perde dedi
YEREL HABERLER Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’ ile perde ...
Mehmetçik Vakfı Şehit ve Gazi ailelerini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı Şehit ve Gazi ailelerini yalnız ...
Üye çalışmasında Türkiye birincisi oldular
YEREL HABERLER Üye çalışmasında Türkiye birincisi oldular
Erzurumlu Sanatçılar Covid-19’dan dolayı destek bekliyorlar
YEREL HABERLER Erzurumlu Sanatçılar Covid-19’dan dolayı destek ...
Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler az kalsın faciaya neden oluyordu
YEREL HABERLER Mangal ateşinden otlara sıçrayan alevler az kalsın ...
Bisiklet ve Motor tutkunlarından, Yunanistan ve Fransa’ya tepki
YEREL HABERLER Bisiklet ve Motor tutkunlarından, Yunanistan ve ...
Ciritçilerden, Kanuni'nin kente gelişinin yıl dönümünde gösteri
YEREL HABERLER Ciritçilerden, Kanuni'nin kente gelişinin yıl ...
Motosiklet ve bisikletlilerden, Yunanistan ile Fransa'ya tepki
YEREL HABERLER Motosiklet ve bisikletlilerden, Yunanistan ile ...
Erzurum’da Kanuni Kupası Cirit Müsabakası düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da Kanuni Kupası Cirit Müsabakası düzenlendi
B.B. Erzurumspor'dan Covid-19 savaşçılarıyla forma tanıtımı
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor'dan Covid-19 savaşçılarıyla forma ...
BB Erzurumspor yeni sezon formalarını polis, jandarma ve sağlık ekiplerine hediye ederek tanıttı.
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezon formalarını polis, jandarma ...
Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı
YEREL HABERLER Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı
Kuyumcuya sahte altınları sattılar, 35 bin TL değerinde ziynet eşya aldılar
YEREL HABERLER Kuyumcuya sahte altınları sattılar, 35 bin TL ...
Gazeteci Onur Sağsöz dünya evine girdi
YEREL HABERLER Gazeteci Onur Sağsöz dünya evine girdi
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Kedi saldırısından kurtardığı karga yanından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Kedi saldırısından kurtardığı karga yanından ...
MÜSİAD’dan 6 milyon turistlik proje MÜSİAD 6 milyon turist çekmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER MÜSİAD’dan 6 milyon turistlik proje MÜSİAD 6 milyon ...
Erzurum’da yurtlar karantina kaçakları için hazırlandı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu: “Oğuzhan Yaşar Yurdumuzu hazırladık” “İstiyoruz ki insanlarımız evlerinde karantina sürecini izole edilmiş şekilde yaşasınlar”
YEREL HABERLER Erzurum’da yurtlar karantina kaçakları için ...
10 gün entübe kaldı, tekrar yaşama bağlandı
YEREL HABERLER 10 gün entübe kaldı, tekrar yaşama bağlandı
TÜİK 2020 Ağustos dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı 8 ayda 14 kişiyi kaybettik
YEREL HABERLER TÜİK 2020 Ağustos dönemi Erzurum Trafik ...
Bölgesel kalkınma için kurumsal stratejik iş birliği görüşmeleri sürüyor
YEREL HABERLER Bölgesel kalkınma için kurumsal stratejik iş birliği ...
Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
YEREL HABERLER Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X