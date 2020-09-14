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Aydemir: ‘AK Dava, eser siyasetinin ifadesidir’ Aydemir’den Palandöken’de alan mesaisi Aydemir: ‘Başkanlarımız çalışıyor’ Aydemir’den Erzurumspor mesajı

İHA

Aydemir: ‘AK Dava, eser siyasetinin ifadesidir’ Aydemir’den Palandöken’de alan mesaisi Aydemir: ‘Başkanlarımız çalışıyor’ Aydemir’den Erzurumspor mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin yerel yönetimlere yeni bir ambians ve ufuk kazandırdığını, AK Belediyelerin proje üretiminde çığır açtıklarını belirterek, ‘AK Dava milletin davasıdır. Bu davaya gönül veren Başkanlarımız halka hizmette sınır tanımayarak, milli iradeye saygılarını eserlerle kaydediyorlar. ‘ dedi.
Ak Belediyecilik
AK Belediyecilik konsepti kaydında; ekonomiden çevreye, değerler eğitiminden turizme, sağlıktan kent mimarisine kadar her alanda yenileşme ve değişim çalışmalarının hayata geçirildiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, Erzurumlu Ziya Paşa’nın; ‘Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz/Şahsın görünür rütbei aklı eserinde’ vurgusunu aktararak, ‘AK Dava eserlerle kendini tarif ediyor. ‘ yorumunu yaptı.
Başkan Sunar’la Birlikte Palandöken İstişaresi
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yerel ölçekli yasama çalışmalarını devam ettiriyor. Alan çalışmaları kapsamında Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi ve Kazım Yurdalan semtlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Belediye Başkanı Muhammet Sunar’la birlikte Palandöken Belediyesince başlatılan Kent Ormanı Projesi çalışmalarını inceledi.
Aydemir’in İl Dışı Mesaisi
Geçilen hafta içinde Bayburt ve Düzce illerinde ilçe kongrelerine deruhte eden AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve bir grup milletvekilinin TBMM Başkanı Mustafa Şentop nezdindeki gerçekleştirdikleri ziyarete katıldı, Azerbaycan Heyetiyle bir araya geldi.
Palandöken’de Alan Çalışması
Ankara, Bayburt ve Düzce illeri çalışmalarının akabinde yeniden Erzurum alan çalışmalarına başlayan Milletvekili Aydemir, Palandöken ilçesinde vatandaşların nabzını tuttu, sosyal ve ekonomik gündeme ilişkin beklenti ve taleplerini aldı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar’la birlikte İlçeye bağlı iki semtin sakinleriyle evleri ve işyerleri önünde söyleşen Milletvekili Aydemir, Palandökenli çocuklarla sohbet ederek, onları kovit 19’la mücadele konusunda uyardı.
‘Başkanlarımız çalışıyor’
Yaptığı değerlendirmede, ‘Ülkemizin her yanında Ak Parti kadrolarının en bariz hususiyeti tevazu ehli olmaları. Başkalarının hayallerine sığmayanları hayata yansıtmamıza rağmen sükutu tercih ediyoruz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir’ Palandöken Belediyemizin yaptığı “Kent Ormanı” buna son örnek. Başkanlarımız çalışıyor.’ dedi.
Palandöken Belediyesi Çalışmaları
Palandöken Belediye Başkanı Sunar’la ilçede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceleyen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Sunar başkanımızla yüreğimizi ferahlatan uzun bir ziyaret turu yaptık. Abdurrahmangazi ve Kazım Yurdalan’da evlerin eşiklerine kadar asfalt ve birinci sınıf kaldırım yapılmış. Yüzlerce hemşerimizin milyar teşekkürü var. Başkanımızla iftihar ediyoruz.’ açıklamasını yaptı.
Değerler Eğitimi
Milletvekili Aydemir ve Başkan Sunar daha sonra derslerinde başarılı olan, yaz döneminde Kuran’ı Kerim öğrenen ve Milli içerikli şiir ezberleyen öğrenciler arasından seçilerek bilgisayar ödülünü kapan Küçük öğrenci Furkan’ın sevincine ortak oldu. Değerler eğitiminin her şeyden önce geldiği, ecdattan kalan milli ve manevi mirasın nesilden nesile aktarılmasında hayati bir fonksiyon üstlendiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Gençlerimizle iftihar ediyoruz.’ dedi.
Esnaf’ın Minnettarlığı
Milletvekili Aydemir Abdurrahmangazi ve Kazım Yurdalan Semtlerinde faaliyet veren esnafın iş yerlerine konuk oldu, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik şartların ele alındığı söyleşilerde esnafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet tarafından verilen desteklere teşekkür ve minnettarlıklarını paylaştı.
Aydemir’den Erzurumspor Kutlaması
Hafta sonunda Erzurumspor’un Ankaragücü deplasmanında elde ettiği başarıyı taraftarlarla paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bizde derler ki, “Nasıl başlarsan öyle bitirirsin” Erzurumsporumuz galibiyetle başladı ve inşaallah çok başarılı bir sezon geçireceğiz. Ankaragücünü deplasmanda mağlup eden oyuncularımızı, teknik ekibi ve yönetici kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.’ mesajını verdi.
Soslu Ailesine Başsağlığı
Milletvekili Aydemir’in hafta sonu gündeminde Darı Beka’ya göç eden Numan Soslu’nun elim kaybı vardı. Aydemir Soslu için yayımladığı yayımladığı taziye mesajında, Uzun yıllar böbrek yetmezliğine ve haftada birkaç gün diyalize girmesine rağmen Erzurumspor’un deplasman maçlarını dahi kaçırmayan Numan Soslu vefat etti. İyi insandı; dosttu, dadaştı. Rahmetle minnetle yad edeceğiz. Mekanı cennet olsun. Aileye başsağlığı ve sabır diliyoruz.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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