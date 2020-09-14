Merkez İlçe Belediye Başkanlarından tebrik ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Kovid19 salgını sebebiyle tebrikleri sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde kabul eden Rektör Çomaklı, Erzurum’un 3 merkez ilçesinin belediye başkanlarını ağırladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Rektör Çomaklı’yı ziyaret ederek tebriklerini ilettiler.

Ziyarette Atatürk Üniversitesinin Türkiye ve Erzurum için öneminden söz eden belediye başkanları, Atatürk Üniversitesinin mezun ettiği akademisyenleri sayesinde, şimdiye kadar ülkemizde birçok üniversite kurulduğunu söylediler.

Rektör Çomaklı’nın yeniden Rektör olarak atanmasının Atatürk Üniversitesinde geliştirilen ve üretilen projelerin devamı açısından isabetli olduğunu, bu doğrultuda birçok projede paydaş olarak birlikte çalıştıklarını aktaran konuklar, yarım asırdan fazla geçmişi olan üniversitenin, şehrin gelişimi ve yükselişine önemli derecede katkı sunduğunu ifade ettiler.

Konuklarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin akademik çalışmalar ve öğrenci sayısı açısından Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, bu çıtayı yükseltmek için daha çok çalışacaklarını ve kendilerine yeniden verilen bu görevi layığıyla yerine getireceklerini söyledi.

Geçmiş dönemde Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatılan Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesine birçok yeniliğin hayata geçirildiğini aktaran Rektör Çomaklı, kurumlar arası ilişkilerin bu anlamda çok önemli olduğunu ve yeni dönemde de yerel yönetimlerle sosyal projeler geliştirip daha güzel hizmetlere imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.

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