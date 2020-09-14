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Başkan Yücelik, TOBB’un ‘Eximbank’ istişaresine katıldı

İHA

Başkan Yücelik, TOBB’un ‘Eximbank’ istişaresine katıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen, Eximbank Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Eximbank Genel Müdürü Ali Günay, TOBB’a bağlı oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları ile sektör meclis başkanları katıldı. Toplantının açış konuşmasını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Konuşmasında istişarenin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, amaçlarının Eximbank’ın ihracata yönelik desteklerinde sahada yaşanan sıkıntıları belirlemek ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak olduğunu söyledi.
Bakan Yardımcısı Turagay, “Talepleri hassasiyetle değerlendiriyoruz”
Toplantıda daha sonra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay konuştu. Bakan Yardımcısı Turagay, Eximbank’ın ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ettiğini belirterek, “Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir” dedi. Toplantıda dile getirilen sorunları ve talepleri hassasiyetle değerlendireceklerini ve çözüm için samimiyetle çaba göstereceklerini kaydeden Turagay, “Pandemi sürecinde ihracatçılarımızın yaşadıkları problemleri biliyoruz. Bu toplantıda iletilen sorunları da not alıp çözüme kavuşturmaya çalışacağız. İnşallah sektörlerimizin ihracatını artıracak, onları rahatlatacak adımlar atmış olacağız” diye konuştu.
Toplantıda daha sonra konuşan Eximbank Genel Müdürü Ali Günay da, Eximbank’ın faaliyetleri ve sağlanan ihracat desteleriyle ilgili bilgi verdi.
Günay, “Gelişmiş ülkelerle aynı sistemleri kullanıyoruz”
Türk Eximbank’ın gelişmiş ülkelerle aynı sistemleri ihracatçıların hizmetine sunduğunu kaydeden Genel Müdür Günay şunları söyledi; “Bankamız, ihracatçılar başta olmak üzere, yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve yatırımcılara, uluslararası nakliyecilere, turizmci ve işletmecilere geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet sunuyor. Türk Eximbank diğer taraftan da birçok ülkenin resmi destekli ihracat finansman kuruluşundan farklı olarak, kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplayıp, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanıyor. Tüm kredi uygulamalarında yatırım öncelikli bölgelerde bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik tanıyan bankamız, kuruluşundan bu yana, KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı kredi uygulamalarıyla kaynak aktarımını artırıyor; faiz, vade, firma limiti düzenlemeleriyle daha uygun koşullar sunuyor. Türkiye ihracatında katma değeri yüksek ürünlerinin payının artırılması için çaba harcıyor. Ayrıca; ihracat kredilerinin yanı sıra uluslararası proje ve ticaretin finansmanı programlarıyla coğrafi varlığını genişletiyor. Kredi sigortası ile ülke risklerini bertaraf ederek yeni pazarlara girilmesini teşvik ediyor.”
Başkan Yücelik; “Geri ödemelerin vadesi ertelensin”
Toplantıda katılımcılar da Eximbank’la ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk Eximbank Kredi Geri Ödemelerinin Ertelenmesi konusu başta olmak üzere bazı konulara dikkati çekti. Daha önce ihracatçıların daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank’ın kullandırdığı kredilerin vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacağının duyurulduğunu hatırlatan Başkan Yücelik, virüsün olumsuz etkilerinin devam ettiği göz önüne alınarak, vadesi yılsonuna kadar sona erecek bütün kredi geri ödemelerinin uzatılmasının yerinde olacağını vurguladı.
“Teminat mektubu sıkıntısına çözüm bulunsun”
Konuşmasında taahhüt kapama kapsamı konusuna da değinen Başkan Yücelik, İran’a yapılan ihracat tutarlarının taahhüt kapama kapsamına alınması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi; “Türk Eximbank bünyesinde uygulanan ihracat kredi sigortası programı ile ihracatçılarımızın yurtdışından doğan tahsilatı, riskli alacakları güvence altına alınıyor, ihracatçılarımızın yeni pazarlara güvenle açılması sağlanıyor. Bu şekilde ihracatçı firmalarımızın yurt dışı satış hacimlerinin artmasına yardımcı olunuyor ve ihracatçılarımızın müşteri portföylerinin kalitesini iyileştirmelerine destekleniyor. Ancak, Batı ve Orta Afrika ülkelerine yönelik sigortalarda alıcı limiti verilmemektedir. Hedef pazar ve ülkelere verilecek olan sigorta desteği, ihracatımızı büyük oranda etkileyecek ve arttıracaktır. Ayrıca, Türk Eximbank üzerinden ihracatı destekleyici kredi taleplerinde teminat mektubu sıkıntısı yaşanıyor. Kredi kullanımında teminat mektubu talebi bankalar tarafından kabul edilmemekte ve teminat mektubu verilmemektedir. Alternatif çözümler üretilmesi, ihracat yapan firmalarımızın direkt Türk Eximbank’a teminat vermesi hususunda iyileştirmelerin yapılması yine yerinde atılmış adımlar olacaktır.”

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