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Dünya’ya barışı yaymak için tüm ülkelerde ‘kardeşlik bahçeleri’ açmak istiyor Dünya Kardeşlik Bahçeleri tüm ülkelerde birer "Barış Anıtı" gibi yükselecek

İHA

Dünya’ya barışı yaymak için tüm ülkelerde ‘kardeşlik bahçeleri’ açmak istiyor Dünya Kardeşlik Bahçeleri tüm ülkelerde birer "Barış Anıtı" gibi yükselecek

Erzurum’da yaşayan Ali Kemal Aktoprak, Dünya’ya sevgi, barış ve dostluğun yayılması için bir proje geliştirdi. Projesine ‘World Fellowship Garden’ (Dünya Kardeşlik Bahçesi) adını koyan Ali Kemal Aktoprak, barışı ve kardeşliği yayıp, kötülüklere dur demek için ilk bahçeyi Litvanya’da açacak. Aktoprak, Dünya Kardeşlik Bahçelerinin tüm ülkelerde birer "Barış Anıtı" gibi yükseleceğini söyledi.
Projeyi geliştiren Ali Kemal Aktoprak, Dünya’da barışın ve sevginin egemen olmasını, kötülüklerin ve savaşların da yok olmasını istiyor. Bu sebeple Aktoprak, tüm ülkelerin başkentlerine ‘World Fellowship Garden’ (Dünya Kardeşlik Bahçesi) açmak için bir proje geliştirdi. Projenin amacı ise dünyanın her köşesine barış ve sevgiyi aşılayabilmek. Dışişleri Bakanlığınca da onaylanan proje 17 Eylül tarihinde ilk olarak Litvanya’nın başkenti Viniüs’te açılacak. Hayata geçecek olan bahçede 300 adet Rosa Rugosa ve Hansa cinsi gül ağaçları yer alacak. Bahçe Litvanya’nın Başkenti Vilniüs’e bağlı olan Lukişkes meydanında yer alacak. Ali Kemal Aktoprak’ın daha sonraki hedefi ise dünyadaki tüm ülkelere Kardeşlik Bahçeleri açabilmek.
Öte yandan 17 Eylül 2020 tarihi Türkiye ve Litvanya’nın resmi ilişkilerinin 90. yıldönümü olması nedeniyle dışişleri bakanlığı bürokratları da açılışa katılacak.
İlk bahçenin 17 Eylül’de Litvanya’nın başkenti Vilniüs’de açılacağını belirten, Ali Kemal Aktoprak, “Dünya’da sevgi ve nefretin döngüsü ve bir dengesi var. Bu denge içerisinde gösterge nefretten tarafa kaydığı zaman yıkımlar oluyor. Boşanmalar, savaşlar ve büyük felaketler gerçekleşiyor. Dolayısıyla ibrenin hep sevgiden tarafta olması için Litvanya’da kardeşlik bahçesi oluşturduk. Dünya kardeşlik bahçesi adını verdiğimiz bu proje dünyanın her yerine yayılacak. Projemiz ilk olarak Litvanya’nın başkenti Vilnius’da meydan üzerinde açılacak. Meydana 300 ağaçlık bir gül bahçesi oluşturacağız. Şuan her şeyi hazır 17 Eylül’de büyükelçimiz Gökhan Turan’ın katılımıyla açılış gerçekleşecek. Dünya kardeşlik bahçeleri insanları bu pandemi sürecinden ve savaş beklentilerinden çıkartacak. Sonsuza kadar sürecek dostluk ve barış rüzgarını ekebilmek için başlattığımız bu proje umarım güzel şeylere yol açar. Bu yolda yanımda yer alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“Bu projeyle duygular arasında kardeşlik yaşayacağız”
Sonsuza kadar kötülüğün olmadığı bir dünya inşa etmek istediklerini de kaydeden Aktoprak, “Bundan sonra projeler genellikle büyükelçiliklerimiz üzerinden yürütülecek. Konuştuğumuz büyükelçilerimizde bizi olumlu karşıladı. Dünyanın her ülkesinde her kasabasında ve her köyünde bu bahçeleri açmayı düşünüyoruz. Büyükelçiliklerimizin, Dışişleri Bakanlığımızın ve sponsor olmak isteyen firmalarımızın destekleriyle bu projemiz hayata geçecek. Sonsuza kadar kötülüğün olmadığı bir dünyanın altyapısını inşa etmek istiyoruz. Sevgiye, aşka ve muhabbete çağrı yapacağız. Duygular arasında kardeşlik yaşayacağız. Duygular arasında bir köprü inşa etmek için bu bahçeleri açıyoruz. Ayrıca bahçemiz 17 Eylül Türkiye ve Litvanya’nın diplomatik ilişkilerinin başladığı tarih. Bu sebeple 17 Eylül’de ilk olarak Litvanya’nın başkenti Vilniüs’de açılacak. İki ülkenin büyükelçilikleri açılışa katılacak” açıklamalarında bulundu.

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