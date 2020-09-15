AK Parti Köprüköy İlçe Başkanlığına Rıdvan Aras getirildi

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AK Parti, Köprüköy ilçesinde 7. olağan kongrelerini tamamladı. Köprüköy İlçe Başkanlığına Rıdvan Aras getirildi.

Coşkulu gecen İlçe kongresinde Köprüköy halkı tarafından sevilen isim olan Rıdvan Aras AK Parti Köprüköy İlçe Başkanlığına Rıdvan Aras seçildi. Rıdvan Aras, evli ve 2 çocuk babası.

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