Başkan Oral’dan “Ahilik Haftası” mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral 1420 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan “Ahilik Haftası” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Ahilik Kültür Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Asırlar boyunca coşkuyla kutlanan Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak ta benimsenmiştir.

Bugün ülkemizde uygulamaya devam eden bu değerler, 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından “Ahilerin Vizyonu” olarak uygulanmış ve böylece diğer ülkelere de örnek olunmuştur. Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk, önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu hususta yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Kelime olarak “ahi”, “kardeş, cömert, yiğit” manasına da gelmektedir. Bu anlamda hoşgörünün, dayanışmanın ve ticarette ahlakın sembolü olan “Ahilik haftasını” kutluyor ,esnafımıza ,sanatkarımıza helal ve bereketli kazançlar diliyorum.”

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