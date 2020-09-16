Erzurum Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi geleceğin gençlerini yetiştiriyor Diplomasi Akademisi etkinlikleri kapsamında 'Tarım ve Teknoloji Politikalarının Dış Politikaya Etkisi’ konulu konferans düzenlendi AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz: “Belediyelerimizin gençlere yönelik çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz”

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Diplomasi Akademisi etkinlikleri kapsamında ‘Tarım ve Teknoloji Politikalarının Dış Politikaya Etkisi’ konulu konferans düzenlendi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ve öğrenciler katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, 5 yıldır 700 üniversite ve bin 500 öğrenci ile Diplomasi Akademisi etkinliklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çevre temizliği yapmak kadar geleceğe yatırım yapmanın önemli olduğuna işaret etti. Başkan Sekmen, “İnsana yaptığımız yatırımlar geleceğe yapılan en büyük yatırımlardır. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmenin çabası içerisinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çok sayıda öğrencinin salondan, bazı öğrencilerin ise video konferans yöntemiyle takip edebildiği konferansta konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, “Biz İHA'ları yapana kadar İsrail'den aldığımız İHA'larla teröre karşı bilgi topluyorduk. O İHA'lar bilgiyi tespit ettiğinde önce İsrail'e bildiriyor, oradan süzgeçten geçiyordu, bizim bilmemiz gerekenleri bize bildiriyorlardı. Ondan sonra da çıkıp sözde terör örgütlerinin bulunduğu yerleri bombalıyorduk ancak orada terörist yoktu. Niçin İsrail onlara haber veriyordu, bize de diyordu ki falanca yerde terörist var gidin bombalayın. Ne zaman ki kendi İHA'larımızı yaptık, o zaman doğu ve güneydoğu başta olmak üzere ülkenin bütün alanlarında bilgiye sahip olmaya başladık” dedi.

Yanılmaz, Türkiye’nin kendi ürettiği İHA ve SİHA’larla terörle mücadelede etkin bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, “Suriye’deki barış harekatını hepiniz hatırlayın. Dünyadaki hiçbir devlet Türkiye’nin barış harekatında başarılı olacağına inanmıyordu. Çünkü onlara göre silahlı gücümüz buna yetmezdi. Türkiye burada dünyaya ilk defa bir savaş operasyonu nasıl yapılır gösterdi” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak 2020, 2021 ve 2023 yılını gençlik yılı ilan ettiklerini dile getiren Mücahit Yanılmaz, “800’e yakın AK Partili belediye var. Bütün belediyelerimizin yol, kaldırım, park, kentsel dönüşüm yapmaktan ziyade, tabii onları da yapacaklar, ama gençlere yönelik çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Performanslarını ölçerken yaptıkları yol miktarı ile değil, gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla ölçeceğiz. Bizim geleceğimiz gençlerimiz. Ne kadar emin hazırlanırsa gelecekte çok daha güçlü olabiliriz” diye konuştu.

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