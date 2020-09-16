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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUDAKA destekli projeler için belgesel çekiliyor

İHA

KUDAKA destekli projeler için belgesel çekiliyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenmiş olan başarılı proje örnekleri TRT Haber’de yayınlanacak.
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları destekleriyle yürütülen başarılı proje örnekleri belgesel haline getirilerek ulusal kanallarda yayınlanacak. Bu doğrultuda Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında uygulanan Tortum Gölü Fiyortpark Cam Teras Projesi ile Erzurum Tekstilkent Projesi uygulama alanları ziyaret edilerek görüntüler alındı ve projeden faydalanan kişilerle röportajlar yapıldı. Tortum Gölü Cam Teras Projesi 2019 yılında KUDAKA desteği ile Uzundere Belediyesi tarafından hayata geçirilmişti. Tortum Gölü ve Şelalesi’nin tanınırlığını ve marka değerini önemli ölçüde artıran proje kapsamında inşa edilen cam teras özellikle doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi. Hazırlanan belgesel ile bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekilmesi hedefleniyor.
Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen ve ilk etapta yaklaşık 2000 kişilik istihdam öngörülen Tekstilkent projesinin amacının eğitim, sağlık ve turizm alanlarında bölgesel cazibe merkezi konumundaki Erzurum’un imalat sanayinde de bölgesel üs haline gelmesine katkı sunulması olduğu belirtildi. Proje kapsamında Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 dönümlük bir alanda her biri 4.300 m2 kapalı alana sahip 4 adet fabrika binası inşa edilerek tekstil/hazır giyim imalatçılarına tahsis edildi. Tekstilkent projesi ile Erzurum 2.Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil üretiminin teşvik edilerek ilde üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi suretiyle göçün önüne geçilmesi, bölgede tekstil sektöründe genç ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve uzmanlaşma sağlanması hedefleniyor. Saha çalışması tamamlanan belgesel ile bir taraftan Erzurum’un turizm değerleri ve yatırım imkânları tanıtılırken diğer taraftan proje ve Ajans desteklerine ilişkin farkındalığın artırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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