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9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu işin şakası yok

DHA

9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu işin şakası yok


Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yaygın değişken immün yetmezliği hastalığı olan kızı Esmanur Kartal'ı (9) koronavirüs nedeniyle kaybeden sağlık çalışanı baba Gafur Kartal, "Herkese sesleniyorum; çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar" dedi.
Erzurum Şehir Hastanesi'nde çalışan Gafur Kartal'ın kızı Esmanur Kartal'a 5 yaşındayken yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi koyuldu. 25 Ağustos günü günlerde rahatsızlanan küçük kız, babasının çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Durumu kötüleşince de yoğun bakıma yatırıldı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Esmanur, 10 gün kaldığı yoğun bakımda 13 Eylül günü, hayatını kaybetti. Kartal ailesinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Esmanur Kartal, Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.  
Esmanur Kartal´ın babası Gafur Kartal, koronavirüse karşı çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Kızıma 5 yaşında yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastalığı nedeniyle 20 günde bir hastanede tedavi görüyordu. Tedavisini aldığı sürece sıkıntımız olmuyordu. Bu hassas bir hastalık olduğu için hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması lazımdı. Bugüne kadar kızımızı koruduk. En son 25 Ağustos´ta hastaneye getirdim, bir hafta sonra rahatsızlandı. Doktorlar koronavirüsten şüphelendiği için test yapıldı ancak negatif çıktı. Fakat virüs akciğerlere indiği zaman testin negatif çıktığı durumlar da olabiliyormuş. Kızımı covid servisine yatırdılar. Solunum sıkıntı yaşadı. Allah razı olsun doktorlar çok ilgilendi, ellerinden gelen her şeyi yaptı. Fakat kızım entübe edildi. Akciğer, karaciğer ve böbrekleri iflas etti, makineye bağlandı. Bana da test yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Kızıma virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz. Benim testim pozitif çıkınca evde karantinaya alındım. 13 Eylül´de kızımın ölüm haberi geldi. Karantinadan çıktığım gün, kızımın ölüm haberini öğrendim. Allah işte, kızım beni beklemiş. Herkese sesleniyorum; Çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar. Sağlık çalışanı olduğumuz için koronavirüsten ölenleri, yatanları görüyoruz. Çok acı bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canım gitti başka canlar gitmesin. Lütfen maskenizi takın, mesafeye dikkat edin."    DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ
2020-09-17 13:06:43

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