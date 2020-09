Başkan Engin, TTB’yi kınadıklarını açıkladı

Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Çağatay Engin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyinin yapmış olduğu açıklamayı Erzurum Tabipler Odası olarak esefle kınadıklarını söyledi.

Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Çağatay Engin yaptığı basın açıklamasında, "Covid19 pandemisi tüm insanlığı tehdit eden, ciddi bir problemdir. Bu problem ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanları ise tüm insanlık adına kendi sağlıklarını, ailelerini ve sosyal hayatlarını arka plana atıp ciddi bir özveri ile çalışmaktadırlar. Bu özveri hekim ve sağlık çalışanı olmanın kutsiyetine yakışır bir hareket olup bu özveri üzerinden kişisel çıkar sağlamaya çalışmak hiçbir sağlık çalışanına yakışmamaktadır. Bu zor günleri bir an önce geride bırakıp güzel günlere ulaşmak için kişisel hırslar bir kenara bırakılmalı ve her zamankinden daha fazla kenetlenmek gerekmektedir. TTB Merkez Konseyinin yapmış olduğu ‘Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz’ ve Siyah Kurdele açıklamaları bu dönemde siyasi rant elde etme çabasına hizmet eden, sağlık çalışanlarına, insanlığa ve bilime fayda sağlamayan siyasi ve bölücü bir açıklama olup, bu açıklamaları Erzurum Tabip Odası olarak kınıyoruz. TTB Merkez Konseyi, yapmış olduğu siyasi açıklamalar ve organizasyon ile sağlık çalışanlarının özlük hakları üzerinden mağduriyet üretip kendisine çıkar sağlamak peşindedir. Bu dönemde tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmak meslek odaları olarak asli görevimiz olup; siyasi hırslar peşinde koşmanın meslek grubumuza sadece zarar vereceğini, birlik ve beraberlik şuurumuzu bozacağını düşünüyoruz. Erzurum Tabip Odası olarak her zaman olduğu gibi, yaşadığımız pandemi döneminde de meslek onurumuza yakışır bir şekilde görevimizin başında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

