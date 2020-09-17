Başkan Engin, TTB’yi kınadıklarını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Engin, TTB’yi kınadıklarını açıkladı

İHA

Başkan Engin, TTB’yi kınadıklarını açıkladı

Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Çağatay Engin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyinin yapmış olduğu açıklamayı Erzurum Tabipler Odası olarak esefle kınadıklarını söyledi.
Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Çağatay Engin yaptığı basın açıklamasında, "Covid19 pandemisi tüm insanlığı tehdit eden, ciddi bir problemdir. Bu problem ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanları ise tüm insanlık adına kendi sağlıklarını, ailelerini ve sosyal hayatlarını arka plana atıp ciddi bir özveri ile çalışmaktadırlar. Bu özveri hekim ve sağlık çalışanı olmanın kutsiyetine yakışır bir hareket olup bu özveri üzerinden kişisel çıkar sağlamaya çalışmak hiçbir sağlık çalışanına yakışmamaktadır. Bu zor günleri bir an önce geride bırakıp güzel günlere ulaşmak için kişisel hırslar bir kenara bırakılmalı ve her zamankinden daha fazla kenetlenmek gerekmektedir. TTB Merkez Konseyinin yapmış olduğu ‘Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz’ ve Siyah Kurdele açıklamaları bu dönemde siyasi rant elde etme çabasına hizmet eden, sağlık çalışanlarına, insanlığa ve bilime fayda sağlamayan siyasi ve bölücü bir açıklama olup, bu açıklamaları Erzurum Tabip Odası olarak kınıyoruz. TTB Merkez Konseyi, yapmış olduğu siyasi açıklamalar ve organizasyon ile sağlık çalışanlarının özlük hakları üzerinden mağduriyet üretip kendisine çıkar sağlamak peşindedir. Bu dönemde tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmak meslek odaları olarak asli görevimiz olup; siyasi hırslar peşinde koşmanın meslek grubumuza sadece zarar vereceğini, birlik ve beraberlik şuurumuzu bozacağını düşünüyoruz. Erzurum Tabip Odası olarak her zaman olduğu gibi, yaşadığımız pandemi döneminde de meslek onurumuza yakışır bir şekilde görevimizin başında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş, maske denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Memiş, maske denetimi yaptı
Milletvekili Aydemir: “Sağlık çalışanları birer kahraman” Aydemir dadaşlarla gündemin nabzını tuttu Aydemir okul servisi işletmecileriyle istişare etti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Sağlık çalışanları birer ...
9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu işin şakası yok
YEREL HABERLER 9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu ...
Milletvekili Aydemir’den aziziye övgüsü Aydemir: “Aziziye’nin dönüşümü gurur veriyor” Başkan Orhan: “İlk günkü şevkle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den aziziye övgüsü Aydemir: ...
Erzurum Valisi Memiş: Virüste artışı durdurduk, inişe geçtik
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: Virüste artışı durdurduk, inişe ...
İl Jandarma Komutanı Gemalmaz Kaymakam Perçi’ye ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Gemalmaz Kaymakam Perçi’ye ...
BB Erzurumspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
YEREL HABERLER Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
9 yaşındaki Esmanur, korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Esmanur, korona virüse yenik düştü
Başkan Sekmen’den Ahilik Kültür Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Ahilik Kültür Haftası mesajı
Fedakar öğretmenler pandemidede boş durmadı 2 bin metreye yakın boru döşeyip, 12 bin metrekarelik okul bahçesini yeşillendirdiler
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenler pandemidede boş durmadı 2 bin ...
Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler
YEREL HABERLER Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler
Şenkaya Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini yeniliyor
YEREL HABERLER Şenkaya Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların ...
9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenildi
DAP desteğiyle Bitlis’e 19 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak
YEREL HABERLER DAP desteğiyle Bitlis’e 19 adet Tasarım ve Beceri ...
Başkan Sunar’dan esnafa Ahilik Haftası ziyareti Başkan Sunar, “Ahilik bir Dünya projesi” “Ahilik yüksek bir vicdan öğretisidir”
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan esnafa Ahilik Haftası ...
Vali Memiş’ten Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Ahilik Haftası mesajı
KUDAKA destekli projeler için belgesel çekiliyor
YEREL HABERLER KUDAKA destekli projeler için belgesel çekiliyor
Erzurumsporlu Sissoko'dan lösemi hastası Kerem'e sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Erzurumsporlu Sissoko'dan lösemi hastası Kerem'e ...
Başkan Orhan, inşaatları denetledi Mehmet Gürgür Hafızlık ve Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla sürüyor Başkan Orhan: “Mehmet Gürgür hocamızın adı yaşatılacak”
YEREL HABERLER Başkan Orhan, inşaatları denetledi Mehmet Gürgür ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi geleceğin gençlerini yetiştiriyor Diplomasi Akademisi etkinlikleri kapsamında 'Tarım ve Teknoloji Politikalarının Dış Politikaya Etkisi’ konulu konferans düzenlendi AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz: “Belediyelerimizin gençlere yönelik çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi Diplomasi Akademisi ...
TİM-DAİB istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER TİM-DAİB istişare toplantısı düzenlendi
Başkan Oral’dan “Ahilik Haftası” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan “Ahilik Haftası” mesajı
Aşkale’de makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Aşkale’de makilik alanda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X