Erzurum’da 5 şehit ailesine ve 2 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Erzurum’da 5 şehit ailesine ve 2 gaziye ‘Devlet Övünç Madalyası’ düzenlenen tören ile verildi. Duygusal anların yaşandığı törende şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit polis memuru Kubilay Karaman, şehit polis memuru Murat Yıldırım, şehit polis memuru Mustafa Karakaya, şehit uzman çavuş Mustafa Özdemir, şehit piyade uzman onbaşı Umut Öznütepe'nin yakınları ve malul gazi jandarma uzman çavuş Ensar Güney, malul gazi jandarma çavuş Murat Karaman, Erzurum Valisi Okay Memiş’in elinden övünç madalyalarını aldılar.

Erzurum Valisi Okay Memiş törenin ardından şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız tarafından düzenlenen Devlet Övünç Madalyası töreni düzenlendi. Beş şehit ailemize, iki gazimize, terörle mücadele esnasında hayatlarını kaybeden şehitlerimiz var. Yine terörle mücadelede gazi olan kardeşlerimiz var. Bizler Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, yine İçişleri Bakanımız, kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kahraman güvenlik korucularımız, kahraman istihbarat teşkilatımız, tüm vatandaşlarımızla beraber terörle mücadelede 24 saat görevimizin başındayız. Gördüğümüz işlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize mahcup olmamak için yapıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı günler diliyorum.”

Malul gazi jandarma uzman çavuş Ensar Güney ise, “Çok duygulu bir şey, görev yaparken sonucun bu şekilde olduğunu bilmeden görev yapmak duygu verici bir şey. Bu şekilde ödüllendirmek de ayrı bir duygu. Bu madalyanın bana verilmesi benim için bir gururdur. Devletimize hizmet edebildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

2016 yılında Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Karakaya'nın annesi Güler ve babası Yahya Karakaya da madalya töreninde gözyaşlarını tutamadılar.

Evlat acısının bambaşka olduğunu dile getiren anne Güler Karakaya, “Onun onuru da büyük. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Oğlum dört yıl dört ay günü aklıma gelmedi ama ben hep içimde saklıyorum. Hatta saatini bile biliyordum heyecandan unuttum. Acısı kesinlikle hiç geçmiyor. Bu acının gecesi ve gündüzü yok. Bu acının yemesi içmesi de yok. Yaşadığım her şeyin içinde, nasıl söyleyeyim ki. Çünkü o bir evlat, evlat acısı bambaşka. Allah devletimize ve milletimize güç kuvvet versin. Bu günlerimizi de aratmasın. Yaşadığımız pandemiden de Allah tez zamanda ülkemizi aydınlığa çıkarır” dedi.



“Vatan sağ olsun gerisi önemli değil”

Baba Yahya Karakaya ise, “Oğlumun isteği üzerine onu polis yaptık çok istiyordu ve polis oldu. Bir oğlum daha var o da polis olmak istiyor. Bazıları sevinmesin diye kenarda köşede hep için için ağladım ve ağlıyorum. Vatan sağ olsun. Gerisi hiç önemli değil” şeklinde konuştu.

Madalya töreninin ardından Valilik binası önünde toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.