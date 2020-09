Erzurum'da ağlatan 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 5 şehit ailesi ile 2 gaziye törenle 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi. 2016 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Karakaya'nın (32) annesi Güller Karakaya gözyaşlarını tutamadı. Anne Karakaya, "Acısı da büyük, onuru da büyük. 4 yıl 4 ay, gününü şimdi hatırlayamıyorum. Yoksa saatini bile biliyorum, acıdan unuttum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni Erzurum Valiliği konferans salonunda yapıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında mesafeli bir oturma düzeni uygulanan törende Vali Okay Memiş, önce şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı verdi.

ACISI DA BÜYÜK, ONURU DA

Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 31 Mart 2016'da bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Karakaya'nın annesi Güller Karaka'ya ismi okununca gözyaşlarına boğuldu. Acılı anneyi teselli etmek için yanına giden Vali Memiş, madalya ve beratın getirilmesini istedi. Vali Memiş, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı şehit polis memurunun babası Yahya, annesi Güller ve kardeşi Kadir Karakaya'ya teslim etti. Tören boyunca gözyaşlarını tutamayan anne Karakaya, "Çok büyük bir acı, çok büyük bir onur. Acısı da büyük, onuru da büyük. Söyleyecek bir şeyim yok. Acısı hep içimde. Tam 4 yıl 4 ay, gününü şu an hatırlayamıyorum ama saatini bile biliyorum. Şu anda acıdan unuttum. Acısı hiç geçmiyor, gecesi gündüzü yok bu acının" diye konuştu.

'VATAN SAĞ OLSUN, GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL'

Şehit oğlu Mustafa Karakaya'nın polis olmak istediğini kendilerinin de razı olduğunu söyleyen baba Yahya Karakaya ise "Onu polis yaptık, öyle istedi, biz de razı olduk. Diğer oğlu Kadir de vatan sağ olsun polis olmak istiyor. Biz ona da razı olduk. Bazıları sevinmesin diye dipte, köşede ağlıyoruz. Vatan sağ olsun, gerisi önemli değil" dedi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende Vali Memiş, şehit polis memuru Murat Yıldırım, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Özdemir, Şehit Polis Memuru Kubilay Karaman, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailelerine madalya ve beratlarını verdi. Tören, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Ensar Güney ile Gazi Jandarma Uzman Çavuş Murat Karaman'a madalya ve beratının verilmesiyle sona erdi.

Vali Okay Memiş, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile valilik merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

