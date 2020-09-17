Erzurum'da ağlatan 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da ağlatan 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni

DHA

Erzurum'da ağlatan 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 5 şehit ailesi ile 2 gaziye törenle 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi. 2016 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Karakaya'nın (32) annesi Güller Karakaya gözyaşlarını tutamadı. Anne Karakaya, "Acısı da büyük, onuru da büyük. 4 yıl 4 ay, gününü şimdi hatırlayamıyorum. Yoksa saatini bile biliyorum, acıdan unuttum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni Erzurum Valiliği konferans salonunda yapıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında mesafeli bir oturma düzeni uygulanan törende Vali Okay Memiş, önce şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı verdi.
ACISI DA BÜYÜK, ONURU DA
Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 31 Mart 2016'da bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Karakaya'nın annesi Güller Karaka'ya ismi okununca gözyaşlarına boğuldu. Acılı anneyi teselli etmek için yanına giden Vali Memiş, madalya ve beratın getirilmesini istedi. Vali Memiş, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı şehit polis memurunun babası Yahya, annesi Güller ve kardeşi Kadir Karakaya'ya teslim etti. Tören boyunca gözyaşlarını tutamayan anne Karakaya, "Çok büyük bir acı, çok büyük bir onur. Acısı da büyük, onuru da büyük. Söyleyecek bir şeyim yok. Acısı hep içimde. Tam 4 yıl 4 ay, gününü şu an hatırlayamıyorum ama saatini bile biliyorum. Şu anda acıdan unuttum. Acısı hiç geçmiyor, gecesi gündüzü yok bu acının" diye konuştu.
'VATAN SAĞ OLSUN, GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL'
Şehit oğlu Mustafa Karakaya'nın polis olmak istediğini kendilerinin de razı olduğunu söyleyen baba Yahya Karakaya ise "Onu polis yaptık, öyle istedi, biz de razı olduk. Diğer oğlu Kadir de vatan sağ olsun polis olmak istiyor. Biz ona da razı olduk. Bazıları sevinmesin diye dipte, köşede ağlıyoruz. Vatan sağ olsun, gerisi önemli değil" dedi.
Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende Vali Memiş, şehit polis memuru Murat Yıldırım, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Özdemir, Şehit Polis Memuru Kubilay Karaman, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailelerine madalya ve beratlarını verdi. Tören, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Ensar Güney ile Gazi Jandarma Uzman Çavuş Murat Karaman'a madalya ve beratının verilmesiyle sona erdi. 
Vali Okay Memiş, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile valilik merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. 
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-09-17 16:37:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Yatırımcıya destek artarak devam etsin”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Yatırımcıya ...
Erzurum’da 5 şehit ailesine ve 2 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi
YEREL HABERLER Erzurum’da 5 şehit ailesine ve 2 gaziye 'Devlet Övünç ...
Aşkale'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Aşkale'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
UCİM’den Rektör Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER UCİM’den Rektör Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyareti
Başkan Engin, TTB’yi kınadıklarını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Engin, TTB’yi kınadıklarını açıkladı
Vali Memiş, maske denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Memiş, maske denetimi yaptı
Milletvekili Aydemir: “Sağlık çalışanları birer kahraman” Aydemir dadaşlarla gündemin nabzını tuttu Aydemir okul servisi işletmecileriyle istişare etti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Sağlık çalışanları birer ...
9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu işin şakası yok
YEREL HABERLER 9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu ...
Milletvekili Aydemir’den aziziye övgüsü Aydemir: “Aziziye’nin dönüşümü gurur veriyor” Başkan Orhan: “İlk günkü şevkle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den aziziye övgüsü Aydemir: ...
Erzurum Valisi Memiş: Virüste artışı durdurduk, inişe geçtik
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: Virüste artışı durdurduk, inişe ...
İl Jandarma Komutanı Gemalmaz Kaymakam Perçi’ye ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutanı Gemalmaz Kaymakam Perçi’ye ...
BB Erzurumspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
YEREL HABERLER Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
9 yaşındaki Esmanur, korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Esmanur, korona virüse yenik düştü
Başkan Sekmen’den Ahilik Kültür Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Ahilik Kültür Haftası mesajı
Fedakar öğretmenler pandemidede boş durmadı 2 bin metreye yakın boru döşeyip, 12 bin metrekarelik okul bahçesini yeşillendirdiler
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenler pandemidede boş durmadı 2 bin ...
Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler
YEREL HABERLER Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler
Şenkaya Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini yeniliyor
YEREL HABERLER Şenkaya Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların ...
9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenildi
DAP desteğiyle Bitlis’e 19 adet Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak
YEREL HABERLER DAP desteğiyle Bitlis’e 19 adet Tasarım ve Beceri ...
Başkan Sunar’dan esnafa Ahilik Haftası ziyareti Başkan Sunar, “Ahilik bir Dünya projesi” “Ahilik yüksek bir vicdan öğretisidir”
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan esnafa Ahilik Haftası ...
Vali Memiş’ten Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Ahilik Haftası mesajı
KUDAKA destekli projeler için belgesel çekiliyor
YEREL HABERLER KUDAKA destekli projeler için belgesel çekiliyor
Erzurumsporlu Sissoko'dan lösemi hastası Kerem'e sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Erzurumsporlu Sissoko'dan lösemi hastası Kerem'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X