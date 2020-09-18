Erzurum’un Çat ilçesinde ilk lavanta hasadı yapıldı.

Çat Belediyesi tarafından 10 dönümlük arazi üzerinde ekilen 15 bin lavanta fidesinden elde edilen lavantalar, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ve çalışanlara hediye edildi.

Kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılan lavanta, dünyada ticareti en çok yapılan 15 bitkisel ürün arasında yer alıyor.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçede yeniliklere ve ilklere imza attıklarını belirterek, “İlçemizde Lavanta üretimi için çok uygun fiziki ve iklimsel koşullar var. Biz de bu yıl bir deneme üretimi gerçekleştirerek 15 bin adet lavanta fidesi diktik. Fidelerden hasat yaptık ve son derece yüksek bir verim elde ettik” dedi.

Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmının çiçekleri olduğunu anlatan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, uçucu yağ özelliğiyle lavantanın en çok ticareti yapılan bitkiler arasında olduğunu dile getirdi. Güzel kokusu nedeniyle sabun imalatından, sakinleştiriciye, tamamlayıcı tedavi yönünden aromaterapiye varıncaya kadar birçok alanda kullanılan Lavantayı Çat ilçesiyle özdeş hale getireceklerini vurgulayan Başkan Yaşar, “Lavanta üretimini yaygınlaştırmak ve ilçemizde bunu katma değere dönüştürerek ekonomik kazanım elde etmeyi planlıyoruz. İlk hasadımızı ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlara hediye ettik. Önümüzdeki yıl çok daha geniş kapsamlı bir üretim planlaması yapacağız” diye konuştu.

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