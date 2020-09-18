Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. İkinci kez Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kampüs içerisinde yer alan Erzurum Evi (Taş Bina) bahçesinde misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Tebrik ziyaretleri doğrultusunda şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkânı ile kamu kurum yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini misafir eden Rektör Çomaklı bu kapsamda; Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum İl Genel Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan, Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toparlak ve üniversite mensupları ile bir araya geldi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şehrin tüm paydaşlarıyla bugüne kadar iş birliği içerisinde ciddi projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Birlik ve beraberliğin bu şehre güç kattığını belirten Çomaklı: “Asıl ve kalıcı olan yapılan hizmetlerdir. Bizler milletimizin geleceği konusundaki umudumuzu, öğrencilerimize sahip çıkarak muhafaza ediyoruz. Bununla ilgili birçok konuda kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. İlk dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de şehrimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tebrik ziyaretine gelen misafirler ise Atatürk Üniversitesi ile şimdiye kadar her alanda yakın iş birliğinin sürdürüldüğünü bundan sonraki süreçte de çalışmaların şehre katma değer sağlayacak şekilde yürütüleceğini kaydettiler.

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