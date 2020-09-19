Prof.Dr. Orbak: Koronavirüslü anne maske takarak bebeğini emzirebilir



Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Orbak, koranavirüsün çocukları da tehdit ettiğini söyledi. Anne sütünün enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi olduğunu belirten Orbak, "Koronavirüsün anne sütünden bebeğe geçmediği düşünülüyor. Covid 19'u olan, enfeksiyon geçiren anne emzirmeden önce maskesini takacak, ellerini yıkayacak, temizliğine dikkat edecek. Ondan sonra bebeğini besleyebilir" dedi.

Erzurum'da yaygın değişken immün yetmezliği hastalığı olan 9 yaşındaki Esmanur Kartal'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından uzmanlar, virüsün çocuklara da bulaştığı konusunda vatandaşları uyardı. Tüm dünyada pandemi ile mücadele edildiğini söyleyen Atatürk Ünivesitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Zerrin Orbak, koronavirüsün çocukları da tehdit ettiğini vurguladı. Hastalığın hızla yayıldığını kaydeden Orbak, "65 yaş üstü, erişkinler kadar olmasa da virüsün çocuklarda da görülüyor. Çocuklarda görülürken en önemli özelliği de şikayet oluşturmaması. Çocuklar şikayeti olmamasına rağmen hastalığı geçirebiliyorlar. Bunun için çocukların daha da dikkatli olması gerekiyor, hastalığı bulaştırabiliyorlar. Çocuklarında birtakım tedbirlere dikkat etmesi gerekiyor. Bunların başında Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu koronavirüs de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasının önlenmesi ve kontrolü için maskeyi çocuklar için de öneriyor. Maskenin kullanılması 5 yaş üzeri bütün çocuklarda tavsiye ediliyor. Tabi ki temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Maske özellikle kalabalık ortamlara giriliyorsa, hastalık bulaşma oranı yüksek yerlerde bulunacaksa çocuk mutlaka maskenin kullanılması tavsiye ediliyor. Maske takmasına engel bir durum varsa, yüzde şekilde bozukluğu gibi o zaman yüz koruyucular takılabilir ama koruyucuların maskenin yerini tutmadığını bilmemiz gerekiyor. Çocukların da 1,5 metrelik mesafeyi koruması gerekiyor. İç mekanların özellikle sık sık havalandırılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

'KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR'

Koronavirüsün bazı problemli çocukları daha fazla tehdit ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Zerrin Orbak, "Bunlar neler? Bağışlılık sistemi doğuştan bozuk olan çocuklar. Ya da kullanılan çeşitli ilaçlar yüzünden bağışıklığı bozulanlar. Bunun dışından kronik problemi olan çocukları daha fazla tehdit ediyor. Diyabet, astım, kalple ilgili problemler, böbrek yetmezliği gibi altta yatan kronik bir hastalığı varsa bu çocukları daha fazla tehdit ediyor ve bu çocuklar hastalığa yakalandıkları zaman daha ağır seyrediyorlar veya ölme olasılıkları daha yüksek oluyor. Bu çocukların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

'D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Beslenmenin her hastalık için çok önemli olduğunu ifade eden Orbak, şu uyarılarda bulundu:

"Anne sütü çok önemli bunu vurgulamak lazım. Koronavirüsün anne karnındaki bebeğe, anne sütünden de bebeğe geçmediği düşünülüyor. Onun için anneler, anne sütü vermeye devam etsinler. Çocuk beslenmesi denilince olmazsa olmazımız, enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu olduğu da düşünüldüğü zaman tabi ki anne sütü. Emzirirken Covid -19'u olan, enfeksiyon geçiren anne neye dikkat edecek? Emzirmeden önce maskesini takacak, ellerini yıkayacak, temizliğine dikkat edecek. Ondan sonra bebeğini besleyebilir. D vitamininin bağışıklık sitemiyle ilgili önemli bir rol aldığı aşikar. D vitamini düzeylerinin de normal seviyelerde olması gerekiyor. Biz balık yağını özel durumlar dışında çocuklarda önermiyoruz. Rutin olarak çocuklara balık yağının verilmesi tavsiye edilmez. D vitamini için de yine aynı şey geçerli. İlaç şeklinde almaktan ziyade ideal olan D vitaminin doğal yollardan, güneş ışınlarından alınması daha etkili olacaktır."DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ

2020-09-19 09:01:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.