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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Tabip Odası’ndan kınama

İHA

Erzurum Tabip Odası’ndan kınama

Erzurum Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Çağatay Engin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyinin yapmış olduğu açıklamayı Erzurum Tabipler Odası olarak kınadıklarını söyledi.
Başkan Dr. Engin yaptığı basın açıklamasında, "Covid19 pandemisi tüm insanlığı tehdit eden, ciddi bir problemdir. Bu problem ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanları ise tüm insanlık adına kendi sağlıklarını, ailelerini ve sosyal hayatlarını arka plana atıp ciddi bir özveri ile çalışmaktadırlar. Bu özveri hekim ve sağlık çalışanı olmanın kutsiyetine yakışır bir hareket olup bu özveri üzerinden kişisel çıkar sağlamaya çalışmak hiçbir sağlık çalışanına yakışmamaktadır" dedi.
Bu zor günleri bir an önce geride bırakıp güzel günlere ulaşmak için kişisel hırsların bir kenara bırakılması ve her zamankinden daha fazla kenetlenmek gerektiğini kaydeden Dr. M. Çağatay Engin, "TTB Merkez Konseyinin yapmış olduğu ‘Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz' ve Siyah Kurdele açıklamaları bu dönemde siyasi rant elde etme çabasına hizmet eden, sağlık çalışanlarına, insanlığa ve bilime fayda sağlamayan siyasi ve bölücü bir açıklama olup, bu açıklamaları Erzurum Tabip Odası olarak kınıyoruz. TTB Merkez Konseyi, yapmış olduğu siyasi açıklamalar ve organizasyon ile sağlık çalışanlarının özlük hakları üzerinden mağduriyet üretip kendisine çıkar sağlamak peşindedir. Bu dönemde tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmak meslek odaları olarak asli görevimiz olup; siyasi hırslar peşinde koşmanın meslek grubumuza sadece zarar vereceğini, birlik ve beraberlik şuurumuzu bozacağını düşünüyoruz. Erzurum Tabip Odası olarak her zaman olduğu gibi, yaşadığımız pandemi döneminde de meslek onurumuza yakışır bir şekilde görevimizin başında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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