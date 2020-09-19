İspir’de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği “Herkes İçin Sıfır Emisyon” ve “Fiziksel Aktivite” programı renkli görüntülere sahne oldu

İspir Belediyesince “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu “Herkes İçin Sıfır Emisyon” ve “Fiziksel Aktivite” etkinliği gerçekleştirildi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Avrupa Hareketlilik Haftası'nı sıfır emisyonlu hareketlilik ile kutluyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya ve huzur dolu bir yaşam bırakabilmek için 16 Eylül22 Eylül tarihleri arasında fiziksel aktivite ve araçsız bir yaşama farkındalık oluşturmak adına İspir ilçemizin farklı noktalarında farklı aktiviteler düzenliyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının sağlıklı bir fiziksel aktiviteyi teşvik etmek olduğunu belirten Coşkun, bu kapsamda yapılacak etkinlikleri şöyle anlattı:

“İlçemizin turizme dönük noktalarında farklı bir yaklaşım ile bir hafta boyunca program hazırladık. Hazırladığımız bu program kapsamında hem potansiyelimizi açığa çıkarmak hem de doğaya, diğer canlılara ve bizden sonraki gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun olduğuna vurgu yaptık. Açılış aktivitemizi 3200 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesinde İspir Yedigöller'de profesyonel dağcı arkadaşlarımız ile başlattık. Ardından ilçemizin içinden geçen Çoruh Nehri'nin coşkun sularında adrenalin hissiyatını kol kaslarımızda yaşayarak gerçekleştirdik. Bugün ise belirlemiş olduğumuz rotada pandemiden dolayı sınırlı katılım ile koşumuzu gerçekleştirdik. Bir hafta boyunca oluşturduğumuz etkinlik aktivitelerimize dart, bisiklet turu ve birlikte yürüyelim programları ile gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizin son günü 22 Eylül tarihinde ise bir sokağımızı trafiğe kapatarak düzenleyeceğimiz kültür ve sanat etkinlikleri ile sonlandıracağız. Pandemi münasebetiyle halkımızın katılım sağlayamadığı programa sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir dünya için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sürdürülebilir sağlıklı yaşam başlığı altında sürekli bir hale getireceğiz.”

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