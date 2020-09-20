BB. Erzurumspor - Sivasspor: 1-2

Turgay İPEK Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen
BB. ERZURUMSPOR: Farnolle Kaan (Dk 81 Mücahit), Hasan Hatipoğlu, Adolphe, Cenk Ahmet, Petrus, Obertan (Dk. 89. Hamroun), İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah (Dk. 89 Sissoko), Rashad Muhammed (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu)
D.G. SİVASSPOR: Samassa Gradel (Dk 93 Uğur Çiftçi), Yatabare, Yasin Öztekin (Dk. 76 Kone, Camara, Erdoğan, Ninga (Dk. 57 Cofie), Hakan Arslan, Ziya, Faycal Fajr (Dk. 75 Felix), Caner
GOLLER: Dk. 70 Novikovas (BB. Erzurumspor) Dk. 84 Kone, Dk 86 Gradel (D.G. Sivasspor)Süper Lig´in 2'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Demir Grup Sivasspor´a 2-1 mağlup oldu. BB. Erzurumspor´un üzerinde `Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız´ yazılı formalarla çıktığı maçta goller ikinci yarıda geldi. 70´inci dakikada ev sahibi ekip Novikovas´la 1-0 öne geçerken, konuk ekip 84´te Kone, 86 da ise Gradel´in golleriyle 3 puana ulaştı.
31´inci dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed pasını Emrah´a verdi. Emrah´ın pas verdiği Novikovas´ın çarprazdan sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
39´uncu dakikada Cenk Ahmet´in sağdan ortasında Rashad Muhammed´den önce kaleci Samassa son anda topu yakalayarak tehlikeyi önledi.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
53´üncü dakikada Emrah, sağ kanattan rakibini geçtikten sonra ortaladı. Ceza alanı içerisinde Obertan´ın şutu kaleci Samassa´da kaldı.
54´üncü dakikada ceza alanı içinde Yasin´le ikili mücadele sonrası Novikovas, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Serkan Tokat, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
70´inci dakikada İbrahim Akdağ´ın ortasına iyi yükselen Novikovas, topu kaleci Samassa´nın ayaklarının altından ağlara gönderdi: 1-0.
74´üncü dakikada Gradel, sol çarprazdan sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.
84´üncü dakikada Sivasspor´da Erdoğan´ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kone, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.
86´ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor defansını tek tek geçen Gradel, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Hakemin 5 dakika uzattığı maç Sivasspor´un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK Salih TEKİN
2020-09-20 15:41:31
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