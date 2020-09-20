BB. Erzurumspor - Sivasspor: 1-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB. Erzurumspor - Sivasspor: 1-2

DHA

BB. Erzurumspor - Sivasspor: 1-2


Turgay İPEK Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen
BB. ERZURUMSPOR: Farnolle Kaan (Dk 81 Mücahit), Hasan Hatipoğlu, Adolphe, Cenk Ahmet, Petrus, Obertan (Dk. 89. Hamroun), İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah (Dk. 89 Sissoko), Rashad Muhammed (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu)
D.G. SİVASSPOR: Samassa Gradel (Dk 93 Uğur Çiftçi), Yatabare, Yasin Öztekin (Dk. 76 Kone, Camara, Erdoğan, Ninga (Dk. 57 Cofie), Hakan Arslan, Ziya, Faycal Fajr (Dk. 75 Felix), Caner
GOLLER: Dk. 70 Novikovas (BB. Erzurumspor) Dk. 84 Kone, Dk 86 Gradel (D.G. Sivasspor)Süper Lig´in 2'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Demir Grup Sivasspor´a 2-1 mağlup oldu. BB. Erzurumspor´un üzerinde `Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız´ yazılı formalarla çıktığı maçta goller ikinci yarıda geldi. 70´inci dakikada ev sahibi ekip Novikovas´la 1-0 öne geçerken, konuk ekip 84´te Kone, 86 da ise Gradel´in golleriyle 3 puana ulaştı.
31´inci dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed pasını Emrah´a verdi. Emrah´ın pas verdiği Novikovas´ın çarprazdan sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
39´uncu dakikada Cenk Ahmet´in sağdan ortasında Rashad Muhammed´den önce kaleci Samassa son anda topu yakalayarak tehlikeyi önledi.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
53´üncü dakikada Emrah, sağ kanattan rakibini geçtikten sonra ortaladı. Ceza alanı içerisinde Obertan´ın şutu kaleci Samassa´da kaldı.
54´üncü dakikada ceza alanı içinde Yasin´le ikili mücadele sonrası Novikovas, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Serkan Tokat, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
70´inci dakikada İbrahim Akdağ´ın ortasına iyi yükselen Novikovas, topu kaleci Samassa´nın ayaklarının altından ağlara gönderdi: 1-0.
74´üncü dakikada Gradel, sol çarprazdan sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.
84´üncü dakikada Sivasspor´da Erdoğan´ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kone, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.
86´ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor defansını tek tek geçen Gradel, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Hakemin 5 dakika uzattığı maç Sivasspor´un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK Salih TEKİN
2020-09-20 15:41:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Ahi otağıdır’ Aydemir: ‘Ahilik, Erzurum’dan Kırşehir’e bir kardeşlik mesajı’ Aydemir: ‘Erzurum bir kardeşlik mührüdür’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Ahi otağıdır’ Aydemir: ...
BB Erzurumspor - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk ...
Yardımsever Model Margo Cooper’den “Şefkatli Yolculuklar” projesi
YEREL HABERLER Yardımsever Model Margo Cooper’den “Şefkatli ...
Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinden kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl ...
Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı
Otomobiliyle 80 metrelik uçuruma düştü, cansız bedenini arkadaşları buldu
YEREL HABERLER Otomobiliyle 80 metrelik uçuruma düştü, cansız ...
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü Eski AK Parti Oltu Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ...
Ahilik Haftası'nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu Ahşap çekiç tokmak ve kazan davul olunca esnafın eğlencesi gülümsetti
YEREL HABERLER Ahilik Haftası'nda düzenlenen yarışma renkli ...
Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı
YEREL HABERLER Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı
Başkan Sekmen’den Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Gaziler Günü mesajı
Gaziler Günü Erzurum'da Kutlandı
YEREL HABERLER Gaziler Günü Erzurum'da Kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü Aşkale’de kutlandı
YEREL HABERLER 19 Eylül Gaziler Günü Aşkale’de kutlandı
Erzurum’da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ...
İspir’de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği “Herkes İçin Sıfır Emisyon” ve “Fiziksel Aktivite” programı renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER İspir’de Avrupa Hareketlilik Haftası ...
Erzurum Tabip Odası’ndan kınama
YEREL HABERLER Erzurum Tabip Odası’ndan kınama
Ortak çalışmalar artarak devam edecek
YEREL HABERLER Ortak çalışmalar artarak devam edecek
Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İHA’ya 6 birincilik ödülü
YEREL HABERLER Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İHA’ya 6 ...
Prof.Dr. Orbak: Koronavirüslü anne maske takarak bebeğini emzirebilir
YEREL HABERLER Prof.Dr. Orbak: Koronavirüslü anne maske takarak ...
Erzurum'da yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket
YEREL HABERLER Erzurum'da yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket
BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza ...
BB Erzurumspor 9 yeni futbolcuya toplu imza töreni düzenledi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor 9 yeni futbolcuya toplu imza töreni ...
Erzurum Valisi Okay Memiş’ten Gaziler Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş’ten Gaziler Günü kutlama ...
ETB Başkanı Oral: “Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen taklit ve tağşiş ürünler ayrıca Erzurum’un markalaşmasındaki en büyük engel”
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral: “Halk sağlığını olumsuz yönde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X