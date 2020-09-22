Erzurum’da sebepsizce kesilen ağaçlar tepki topladı

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Erzurum’un Karasu nehri çevresinde bulunan ormanda, kesilip olduğu yerde kurumaya bırakılan ağaçlar bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Karasu nehri güzergahındaki nehir yatağında yetişen yabani söğüt ve kavak ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Kesilen onlarca ağaç öylece bırakılarak kurumaya terkedildi. Bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki çekmek için telefonlarının kamerasıyla kesilen ağaçları çekti.

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