BB Erzurumspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor

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BB Erzurumspor, Süper Lig 20202021 sezonunun 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 2 saat sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışmalarıyla hazırlıklarına tempo kazandırdı. Daha sonra ise 5’e 2 top kapma oynayan futbolcular çift kale maç oynadıktan sonra antrenmana son verdi.

Kayserispor ile BB Erzurumspor, 26 Eylül Cumartesi saat 13.30’da Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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