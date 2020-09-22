BB Erzurumspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretindeki antrenmana düz koşu ile başlandı. Dar alanda 52 top kapmanın ardından minyatür kale taktiksel ağırlıklı çalışan mavibeyazlıların antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
DG Sivasspor maçı öncesi antrenmanda sakatlan Oltan Karakullukçu idmana katılmadı.
Mavibeyazlılar, antrenman sonunda Mahamadou Ba’nın doğum gününü pasta keserek kutladı.
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