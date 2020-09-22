Aziziye de istihdam atağı Başkan Orhan; “Yatırımcıların önünü açıyoruz”

Aziziye ilçe sınırları içinde son zamanlarda özel sektör yatırımlarının artış göstermesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Geçtiğimiz aylarda Ilıca Mahallesi’nde açılışı gerçekleşen ve ilk olarak maske dikimiyle üretime başlanan Ayazlar Tekstil, 75 kişi istihdamı ile göz dolduruyor. Maske üretimlerinin ardından marka bir terlik firmasının saya kısımlarının üretimlerine başlayan Ayazlar Tekstil yakın zamanda istihdamı ve yeni üretim alanlarını artırmayı hedefliyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın bizzat giderek yerinde gördüğü üretim merkezinde firma sahibi Turgut Saymanoğlu, Büyükşehir ve Aziziye Belediye başkanlarının destekleri sayesinde yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi. İşsizliğin azaltılması ölçüsünde sürekli olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Saymanoğlu, Başkan Orhan’ın ilgi ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise firmanın istihdam odaklı olarak firmanın bulunduğu mahallerde işçi tercihini yapmasının istihdama ve ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını kaydetti. Belediye olarak bu ve benzeri tüm yatırımların destekçisi olacaklarına vurgu yaptı.

Yatırım yapanın hizmetkârıyız

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 1. Organize Sanayi bölgesinin Aziziye sınırları içinde yer aldığını hatırlatarak Erzurum’un ekonomisinin merkezi konumundaki Organize Sanayi bölgelerine yerel yönetimlerin desteklerinin devam ettiğini söyledi. İlçe sınırları içinde istihdam odaklı tüm taleplerine koşulsuz destek verdiklerini dile getiren Başkan Orhan, “İstihdam arttıkça ekonomiye ve istihdam rakamlarının artmasına olumlu katkısı oluyor. Yerel yönetimler olarak ve biz Aziziye belediyesi olarak özellikle bu tür işletmelerin desteklenmesi ve belediyecilik hizmetlerinden maksimum ölçüde faydalanması için çaba gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünde ilçemiz ve Erzurum’a yapılan her yatırım yapan firmanın hizmetkarı olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.