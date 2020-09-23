Gödekmerdan: “Virüsle mücadele etmek şehir eşkiyaları ile mücadeleden daha kolay”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gödekmerdan: “Virüsle mücadele etmek şehir eşkiyaları ile mücadeleden daha kolay”

İHA

Gödekmerdan: “Virüsle mücadele etmek şehir eşkiyaları ile mücadeleden daha kolay”

Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve Haksen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan; ”Virüsle mücadele etmek şehir eşkiyaları ile mücadeleden daha kolay” dedi
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet girişiminin, sağlıkta şiddetin nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Gödekmerdan; ”Pandemi döneminde bu yaşananlar karşısında, pes doğrusu demek bile hafif kalıyor artık" dedi.
Pandemi sürecinde cana can olmak, şifa dağıtmak için tüm gücüyle halkımıza hizmet veren sağlık çalışanlarının, kendi canlarını korumak için kapı arkasında gövdelerini siper etmelerinin, şiddetin ulaştığı boyutu ve çalışanlar üzerindeki etkisini gösterdiğini belirten Gödekmerdan, “Yaşanan bu korkunç olayı şiddetle kınıyor, insanlıktan nasibini almamış saldırganların en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anna’dan TRT’ye ziyaret..
YEREL HABERLER Anna’dan TRT’ye ziyaret..
Bacanağı ve baldızını öldüren sanık, polise, `Mermi attığım adam sağ kalmaz´ demiş
YEREL HABERLER Bacanağı ve baldızını öldüren sanık, polise, `Mermi ...
Gurban olim verene, maskeni tak, mesafeni koru'
YEREL HABERLER Gurban olim verene, maskeni tak, mesafeni koru'
Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş programının ilk etabı sona erdi
YEREL HABERLER Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş programının ilk etabı sona ...
TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor
YEREL HABERLER TKDK coğrafi işaretli ürünleri destekliyor
Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi ...
Yüksek lisans programlarına rekor başvuru
YEREL HABERLER Yüksek lisans programlarına rekor başvuru
GSİM’de bağımlılıkla mücadele eğitim semineri
YEREL HABERLER GSİM’de bağımlılıkla mücadele eğitim semineri
BB Erzurumsporlu Sissoko’dan hastanede tedavi gören minik taraftara sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER BB Erzurumsporlu Sissoko’dan hastanede tedavi gören ...
Aziziye de istihdam atağı Başkan Orhan; “Yatırımcıların önünü açıyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye de istihdam atağı Başkan Orhan; ...
Haksen Kadın Komisyonu Başkanı Kılıç’tan İHA’ya teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Haksen Kadın Komisyonu Başkanı Kılıç’tan İHA’ya ...
BB Erzurumspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ...
İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç ...
BB Erzurumspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor
Erzurum’da sebepsizce kesilen ağaçlar tepki topladı
YEREL HABERLER Erzurum’da sebepsizce kesilen ağaçlar tepki topladı
Kaza sonrası organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi; 'Kalbin Sağ Olsun' kitapları yazdı
YEREL HABERLER Kaza sonrası organlarının ters tarafta olduğunu ...
Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Keskin görevine başladı
YEREL HABERLER Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Keskin görevine başladı
AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı
YEREL HABERLER AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı
Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü’de düzenleniyor
YEREL HABERLER Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü’de ...
Otomobilinde 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli polis tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinde 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli ...
Erzurum’da öğrencilerin yüz yüze eğitimi başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da öğrencilerin yüz yüze eğitimi başladı
Şenkaya Kaymakamı Çağlar, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şenkaya Kaymakamı Çağlar, yüz yüze eğitime başlayan ...
TOHM kayakçıları yaz kampında
YEREL HABERLER TOHM kayakçıları yaz kampında
Aracında 61 kilo eroin ele geçirilen emekli polis adliyede
YEREL HABERLER Aracında 61 kilo eroin ele geçirilen emekli polis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X