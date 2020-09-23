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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspir’de kano ve bisiklet turu etkinliği

İHA

İspir’de kano ve bisiklet turu etkinliği

İspir Belediye Başkanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu “Herkes için Sıfır Emisyon” ve “Fiziksel Aktivite” temalı “Avrupa Hareketlilik Haftasına” tam destek vererek düzenlemiş oldukları aktiviteler ile bizde varız dedi.
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Avrupa Hareketlilik Haftası”nı Sıfır Emisyon ve Karbonsuz hareketlilik olarak kutladıklarını belirterek, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya ve huzur dolu bir yaşam bırakabilmek için 1622 Eylül tarihleri arasında Sıfır Emisyon ve Fiziksel Aktiviteye farkındalık oluşturmak adına İspir ilçesinde farklı noktalarında birbirinden anlamlı ve adrenalin dolu fiziksel aktivite etkinlikleri düzenlendiğini kaydetti.
İspir'in coğrafyası itibari ile dokusu bozulmamış hem endemik açıdan hem ekoturizme dönük muazzam yapısı ile keşfedilmesi gereken bir belde olduğunu dile getiren İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Çoruh Vadisi, Kaçkar Dağları ve Çoruh’u besleyen su kaynaklarının oluşturduğu eşsiz vadileri görülmeye değerdir. Avrupa Hareketlilik Haftasını da vesile kılarak 'Sıfır Emisyon ve Fiziksel Aktivite' temasına algı oluştururken aynı algının keşfedilmeyi bekleyen bu muazzam coğrafya üzerinde de büyütülmesi hedeflenmiştir. Merkezine insanı ve çevreyi oturtmuş kurumsallaşmış bir yönetim ve hizmet anlayışı ile belediyecilikte öncü olmayı amaç edinerek bu tür organizasyonlarla da hedefine koşan İspir Belediyemiz 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında ilçemizin turizme dönük noktalarında farklı bir yaklaşım sergileyerek bir hafta boyunca hem sıfır emisyon ve karbonsuz yaşama algı oluşturmak hem de fiziksel aktivite ve adrenalin sevenleri düşünerek bir etkinlik takvimi hazırladı. Hazırladığımız bu program kapsamında hem potansiyelimizi açığa çıkarmak hem de doğaya, diğer canlılara ve bizden sonraki gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun olduğuna vurgu yaptık. Açılış aktivitemizi 3200 rakımlı Kaçkarların zirvesinde İspir Yedigöller’de profesyonel dağcı arkadaşlarımız ile başlattık. 2. günümüzü ilçemizin içinden geçen Çoruh Nehri’nin coşkun sularında adrenalin hissiyatını kol kaslarımızda yaşayarak rafting etkinliği ile gerçekleştirdik. 3. gün ise belirlemiş olduğumuz rotada pandemiden dolayı sınırlı katılım ile koşu parkurumuzu tamamladık. Koşu parkurumuzun ardından 4. günümüzde Çoruh Nehrimizin oluşturduğu Arkun Baraj gölünde su sporları başlığı altında kano eğitimi ve yarış aktiviteleri düzenledik. 5. günümüzde 'Dört teker bedeni, iki teker ruhu taşır' sloganımızla sporcu arkadaşlarımız eşliğinde vadi boyunca pedallara asılarak ana hedefimiz bisiklet aktivitemizi gerçekleştirdik. Bisiklet etkinliğimizin ardından 6. günümüzde Uluslararası Tarihi İspir Panayır alanında belediye personelimiz ile halkımız dart aktivitemizi gerçekleştirerek belediyemizi halkımız ile bütünleştirdik.
Etkinliğimizin son gününde ise bir sokağımızı trafiğe kapatarak triatlon aktivitemizi (KoşuBisikletRafting) gerçekleştirdik. Ardından trafiğe kapattığımız Cumhuriyet caddemizde kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirerek halkımızın ruhunu dinlendirdik.
Tüm bu etkinlikler pandemi münasebetiyle halkımızın sınırlı katılımında maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet edilerek gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam için bu tür aktivitelerde İspir Belediyesi olarak daima var olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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