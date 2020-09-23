UYAFA CUP Koordinatörü Ali Güney’den Başkan Oral’a ziyaret

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) CUP 2022 Erzurum İl Koordinatörü Ali Güney, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret ederek, UYAFA CUP hakkında bilgi verdi. Güney, Turnuvanın Erzurum’da yapılması halinde yaz turizmi ile kış turizmi arasında birleştirici bir köprü olacağını belirtti.

Kısa adı UYAFA olan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Erzurum Koordinatörü Ali Güney, UYAFA CUP 2022 turnuvasının Erzurum’da yapılması için çalışmalarını son sürat sürdürdüklerini söyledi.

Erzurum Ticaret Borsası’na ziyaret düzenleyen UYAFA CUP Koordinatörü Ali Güney, UYAFA CUP’un çalışmaları ve turnuvanın Erzurum’da yapılması için yapılan çalışmalar hakkında Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a bilgiler verdi.

UYAFA CUP 2022 için düşünülen illerin başında Erzurum’un geldiğini vurgulayan UYAFA CUP 2022 Erzurum İl Koordinatörü Güney, organizasyonun Koronavirüs’ten (COVID19) dolayı ertelenmesi konusunda şimdilik herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını, organizasyonun Erzurum’da yapılmasına karar verilmesi halinde UYAFA CUP’un Eylül ya da Ekim 2022 tarihinde yapılacağını ve bu organizasyonun ilimiz için bir avantaj olduğunu belirterek Başkan Oral’dan destek istedi.

Spor dünyası için yaz kamplarının merkezi ve kış turizminde de Türkiye’nin öncü kentleri arasında yer alan Erzurum’da UYAFA CUP’un düzenlenmesinden memnuniyet duyacaklarının altını çizen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Maçların yapılacağı tarih çok önemli. Yaz Turizmi ile Kış Turizmi arasında bir köprü vazifesi görecek olan UYAFA CUP’un yaz ve kış turizmini birbirine bağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle turnuvanın Erzurum’da yapılmasını istiyor ve destekliyoruz” dedi.

Bu arada UYAFA CUP 2022 Koordinatörü Ali Güney, Başkan Hakan Oral’a organizasyona verdiği destek için ve günün anısına üzerine “Hakan Oral” yazılı UYAFA forması hediye ederek teşekkürlerini sundu.

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